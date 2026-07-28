Accidente para aprender

El incendio de una furgoneta en uno de los caminos que conducen a la valdoviñesa playa de Os Botes no estuvo relacionado con ninguna negligencia, pero el contexto sí que debería ponernos en alerta sobre las consecuencias que un uso inapropiado del espacio público puede acarrear. Es cierto que el estacionamiento puede ser escaso en determinados días y que aparcar en los laterales (aunque esté mal) casi nunca molesta, pero ante un hecho como el de ayer sí puede dificultar las maniobras y el trabajo de los servicios de extinción.