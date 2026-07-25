A importancia dos xestos

Á marxe da importancia que ten o feito de que cada ano se homenaxee na praza do Himno Galego a figura de Xosé Fontenla Leal, que foi decisiva na formación da RAG, este ano debemos destacar o detalle do Concello de Ferrol de facer coincidir este acto institucional coa entrega dos premios Carvalho Calero de Investigación lingüística e Creación literaria. E, ademais, coa particularidade, xa manifestada polos gañadores no momento da entrega do título, en decembro, de que se admitan outras normativas do idioma máis alá da oficial. Un acerto, sen dúbida.