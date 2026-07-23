Empleo y oportunidades

La de Cándido Hermida es una trayectoria de éxito que se inscribe en un patrón no tan extraño en Galicia: un pequeño taller que, con el trabajo bien hecho y la toma de decisiones acertadas, es capaz de convertirse en una firma con presencia en decenas de países y que da empleo a 600 familias. Es un ejemplo que, como en todas las historias de este tipo, también tiene –es lo lógico– capítulos más grises. Pero de lo que no hay duda es de que su existencia ha contribuido decisivamente a crear riqueza en el territorio.