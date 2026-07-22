Son derechos humanos

Lo dijo ayer la fiscala de sala de Memoria Democrática, Dolores Delgado, en la visita al Memorial ás Vítimas do Franquismo de Canido: “Las víctimas tienen derecho a una investigación”. Es lo lógico y lo humano. La historia no se puede cambiar, claro, pero sí se puede corregir y completar la verdad judicial, que es lo que se está haciendo con las demandas de hasta el momento más de 60 familias represaliadas en Ferrolterra. Y aquí tendremos que hablar algún día del trabajo impagable de Encarnación Mayán.