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Diario de Ferrol

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Opinión / Aturuxos

Son derechos humanos

Torrente Ballester conferencia de Dolores Delgado

Lo dijo ayer la fiscala de sala de Memoria Democrática, Dolores Delgado, en la visita al Memorial ás Vítimas do Franquismo de Canido: “Las víctimas tienen derecho a una investigación”. Es lo lógico y lo humano. La historia no se puede cambiar, claro, pero sí se puede corregir y completar la verdad judicial, que es lo que se está haciendo con las demandas de hasta el momento más de 60 familias represaliadas en Ferrolterra. Y aquí tendremos que hablar algún día del trabajo impagable de Encarnación Mayán.