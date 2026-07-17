Prórroga en San Felipe

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha concedido al Concello de Ferrol una prórroga de dos años para la realización de las obras en el castillo de San Felipe que, entre otras cosas, permitirán abrir una cafetería y reforzar el atractivo turístico de la fortaleza. Había cierta preocupación por que se perdieran los fondos, pero finalmente Ferrol, como al menos otros veinte proyectos de las zonas de transición justas, han recibido con alivio la noticia. Ahora el Concello tendrá que volver a licitar la dirección de obra.