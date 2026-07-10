Hay mucha ilusión en la comarca por que el proyecto de la multinacional SAIC se acabe materializando en los términos en que fue anunciado, es decir, centros de producción en el puerto exterior y As Pontes; inversión millonaria –200 millones–, fabricación de 120.000 vehículos al año y, sobre todo, creación de 2.300 puestos de trabajo directos e indirectos. Desde el principio se advirtió de que era un proceso complejo –una inversión directa extranjera– y que conllevaría un esfuerzo enorme, una coordinación institucional imprescindible y la capacidad de sortear contratiempos, que los habrá. Ayer, los actores de esta iniciativa no negaron las dificultades, pero también fueron muy vehementes en su voluntad de que salga adelante esto que es más que una fábrica de coches: es situar Ferrol en el mapa logístico del mundo. Nada menos.