SAIC ya está aquí... Y va en serio

Los primeros 500 vehículos de MG, una de las marcas del gigante chino de la automoción SAIC, ya están almacenados en el puerto exterior de Ferrol. Es este el primer paso “visible” para el conjunto de la ciudadanía de un proyecto industrial que promete la tan ansiada, durante décadas, diversificación. En Ferrolterra hay, en general, cierto recelo con los proyectos empresariales apoyados en grandes cifras, pues no es la primera vez que se anuncian a bombo y platillo y, al final, se quedan en absolutamente nada. Esa realidad –desde la reconversión de los 80– ha generado mucha frustración y desencanto, pero las sensaciones –y, sobre todo, los hechos– apuntan en este caso en otra dirección: SAIC va en serio y está dando pasos evidentes de que así se lo está tomando. La clave va a ser mantener la implicación y la coordinación de las administraciones hasta el momento.