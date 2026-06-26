Miles Davis, trompetista de ‘chifro’

La trompeta de Miles Davis se volvía jazz en cada interpretación, lo que lo convirtió en uno de los músicos más influyentes de este género. Pero Davis bebió de la tradición gallega para uno de sus temas más populares, ‘The pan piper’, en el que la trompeta sustituye al ‘chifro’ de un afilador ourensano, al que llegó a través del musicólogo Alan Lomax. Ese sonido y su relación con el músico estadounidense será el hilo conductor del festival comarcal Jazz de Ría. Solo con estas pinceladas ya promete.