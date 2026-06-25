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Diario de Ferrol

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Opinión / Aturuxos

Las cosas de la geopolítica

Manifestación do metal Navantia

Todos los sismos –provocados– que se han sucedido desde enero de 2025, cuando cambió el inquilino de la Casa Blanca, tienen una repercusión directa en la vida de las personas de cualquier lugar del mundo. Quien pensase que la política antienergías verdes de Trump iba a salir barata se ha equivocado. Entre las razones del vaciado de Navantia Fene está justamente este hecho. No es la única, por supuesto, pero sí una de ellas. Tomen nota cuando se planteen comprarle el discurso o reírle las gracias.