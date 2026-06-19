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Diario de Ferrol

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Opinión / Aturuxos

El antes: el antiguo y el reciente

Restos de la antigua fábrica de salazón en la playa cedeiresa

Las excavaciones arqueológicas están permitiendo profundizar en la época castreña, en plena Edad de Hierro. De todos es sabido que Galicia tiene una gran riqueza en castros y en villas como Cedeira se está ahora mismo en plena campaña para descubrir nuevos elementos en el castro do Sarridal. Pero ese pasado lejano se compatibiliza con el del siglo XIX y XX y es ahí donde salen a la luz construcciones como las fábricas de salazón, mucho más cercanas en el tiempo pero tan desconocidas para muchos jóvenes.