El antes: el antiguo y el reciente

Las excavaciones arqueológicas están permitiendo profundizar en la época castreña, en plena Edad de Hierro. De todos es sabido que Galicia tiene una gran riqueza en castros y en villas como Cedeira se está ahora mismo en plena campaña para descubrir nuevos elementos en el castro do Sarridal. Pero ese pasado lejano se compatibiliza con el del siglo XIX y XX y es ahí donde salen a la luz construcciones como las fábricas de salazón, mucho más cercanas en el tiempo pero tan desconocidas para muchos jóvenes.