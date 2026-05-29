También en femenino, sí

Y era hora, claro. Las instituciones y la ciudadanía –con excepciones– llevan un tiempo corrigiendo la invisibilización de la mujer en la historia, también en la ciudad. Ayer, por ejemplo, lo hizo la comunidad educativa del CEIP San Xoán de Filgueira, a través de la iniciativa municipal ‘Ferrol en feminino’, colocando carteles que recuerdan la importancia de las mujeres en determinados episodios del devenir de la ciudad. Y por supuesto que los hubo, como también nos enseñó la obra ‘Dique’ de Nova Galega de Danza en relación con el Dique de la Campana