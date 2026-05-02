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Diario de Ferrol

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Opinión / Aturuxos

Mucho más lógico sería la unidad

El sindicalismo y la defensa de la clase trabajadora es un fenómeno amplio y diverso, con múltiples matices y, a veces, con sensibilidades muy diferentes. Es bueno que así sea, es decir, que la lucha por mejorar las condiciones laborales no sea monobloque, porque favorecería el debate y la discusión, tan necesarias en el análisis de la realidad y la definición de los objetivos y el plan de acción para alcanzarlos. Pero también es verdad que en fechas señaladas, más conmemorativas y simbólicas que estratégicas, como son el Primero de Mayo y el 10 de Marzo, sería más lógico que las dos grandes corrientes fuesen capaces de ponerse de acuerdo para compartir espacio y tiempo. Muchas veces hasta las consignas son idénticas, por lo que, para quien no esté especialmente familiarizado con las dinámicas sindicales, esta división podría parecer incomprensible.