La sensación de inseguridad

Cuando en un barrio se suceden en cuestión de días robos y episodios de violencia, las instituciones deben tomar cartas en el asunto. Es verdad que no se puede poner un policía en cada esquina, pero sí se puede reforzar la vigilancia e incluso pedir colaboración a otros cuerpos de seguridad. También es posible actuar en el espacio público, con intervenciones como una buena iluminación o favorecer la rehabilitación de edificios. Es posible, pues, mejorar la situación y devolver a los vecinos y vecinas, en este caso de Xuvia, la tranquilidad.