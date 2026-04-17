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Diario de Ferrol

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Opinión / Aturuxos

La sensación de inseguridad

Local social de la AV Altea de Xuvia Asamblea vecinal con la participación de Concello y Poli Local por la inseguridad en el barrio

Cuando en un barrio se suceden en cuestión de días robos y episodios de violencia, las instituciones deben tomar cartas en el asunto. Es verdad que no se puede poner un policía en cada esquina, pero sí se puede reforzar la vigilancia e incluso pedir colaboración a otros cuerpos de seguridad. También es posible actuar en el espacio público, con intervenciones como una buena iluminación o favorecer la rehabilitación de edificios. Es posible, pues, mejorar la situación y devolver a los vecinos y vecinas, en este caso de Xuvia, la tranquilidad.