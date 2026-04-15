Enhorabuena a los ganadores... Y al resto

La cuarta edición de O Talentiño, el concurso para jóvenes de 12 a 18 años que este año se abrió a toda la provincia, puso ayer el broche de oro con una gala en el Jofre en la que se pudo disfrutar la habilidad de los 14 finalistas. Estos fueron solo una parte del centenar largo de niños y niñas que se apuntaron y a los que, por supuesto, hay que felicitar también. Ganar solo lo hace uno, pero lo importante es no dejar de intentarlo y, sobre todo, seguir cultivando la pasión por la danza, la música, el canto o lo que sea. Por suerte, en O Talentiño siempre tendrán un espacio para mostrarlo