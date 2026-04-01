Más aparcamientos disuasorios

Anuncian un nuevo aparcamiento céntrico en lo que hoy es una parcela sin urbanizar en las proximidades del Torrente Ballester. Son ocho plazas, por lo que no se puede decir que vaya a solucionar ningún problema, aunque al menos mejorará el estado de un espacio que lleva años reclamando una actuación. Pero hablar de parking “disuasorio” en unas fechas como estas es algo irónico, porque el conductor ya está más que convencido de que no puede aparcar en ningún sitio en el centro de la ciudad. Y ya no en centro, sino tampoco en la periferia, sea o no residente en la zona, porque todo está lleno de vallas, cintas o señales de advertencia. Es Semana Santa y siempre es así, tiene su lógica. Lo que resulta más curioso es que la Policía Local se haya “esmerado” tanto el día antes del inicio de las procesiones en multar a los coches. Sin embargo, ahora debe tener otros cometidos...