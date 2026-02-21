Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Opinión / Aturuxos

El precio del agua vuelve a la palestra

La gestión del agua en Ferrol nunca estuvo exenta de polémica, con la puesta en servicio, más que tardía, del saneamiento de la ría; el precio del agua a los vecinos; las necesarias inversiones por parte de la empresa mixta; el número de instalaciones que están exentas del pago; o por los cobros a los municipios de la zona por un servicio que se presta desde la cabecera de comarca. Los tribunales dan ahora la razón a Ferrol, debería haber hasta cinco millones de ingreso por parte de Narón. Pero seguro que todavía no es el final de la historia.