El precio del agua vuelve a la palestra

La gestión del agua en Ferrol nunca estuvo exenta de polémica, con la puesta en servicio, más que tardía, del saneamiento de la ría; el precio del agua a los vecinos; las necesarias inversiones por parte de la empresa mixta; el número de instalaciones que están exentas del pago; o por los cobros a los municipios de la zona por un servicio que se presta desde la cabecera de comarca. Los tribunales dan ahora la razón a Ferrol, debería haber hasta cinco millones de ingreso por parte de Narón. Pero seguro que todavía no es el final de la historia.