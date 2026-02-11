Mi cuenta

Diario de Ferrol

Opinión / Aturuxos

El Día de la Mujer en la Ciencia

Los niños y niñas de diferentes cursos participaron en la elaboración

Este miércoles se conmemora el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia y en el CEIP Centieiras de Fene han querido recordar figuras como la de Sarah Mather, inventora del primer telescopio submarino. Pero han ido más allá y han construido, colaborando todo el alumnado del centro, un submarino de cartón de gran tamaño, que se muestra estos días en el propio colegio y para cuya construcción han contado con otra mujer, la arquitecta Laura Rey Rico, que elaboró los planos para llevar a cabo el didáctico proyecto. Otra mujer, la comisaria de Ferrol-Narón, Cristina Ochoa, tomó este lunes posesión oficialmente de su cargo. Es la primera mujer que accede a este puesto en la ciudad naval y coincide, además, con que en Santiago de Compostela, otra comisaria, Nuria Palacios, está también al frente de la Policía Nacional. Pequeños pero muy grandes pasos.