Un servicio de buses en condiciones

La buena noticia para los usuarios del servicio de buses de que se ha desconvocado, o al menos suspendido, la huelga, se ve empañada en el día a día por unas prestaciones que no acaban de mejorar. Las quejas de los usuarios que quieren apostar realmente por el transporte público están más que justificadas cuando se ven situaciones como las de los estudiantes que quedan en tierra por falta de previsión de las compañías. De poco les vale a los jóvenes la gratuidad cuando carecen de lo que necesitan, poder desplazarse.