Servicios para Ferrol Vello

Ferrol Vello, el muelle de toda la vida, tiene una amplia oferta en materia de restauración y hostelería, desde la zona portuaria hasta la calle San Francisco, pasando por alguna de las callejuelas tan características de la zona. Lo que no tiene es nada más, o casi, en materia de servicios. Alguna tiendecita, una lavandería, una farmacia y recientemente hasta se ha celebrado poder contar con un cajero automático –eso sí, sin banco, porque eso ya sería una quimera–. Ahora se anuncia que uno de los bajos de las viviendas del plan Rexurbe, la primera reformada que cuenta con inquilinos, será por fin ocupado y en él se instalará una peluquería. Son pasos pequeños y lentos pero que sirven para que la zona vieja de Ferrol comience a tener más sentido. Los grandes carteles anuncian rehabilitaciones desde hace años pero la cosa va despacio. El caso es que vaya , al menos, con buena letra.