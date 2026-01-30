Mi cuenta

Opinión / Aturuxos

Dos años sin pasos de cebra

Pleno concello de Ferrol Bombeiros e ganadeiros

El estado del parque Pablo Iglesias volvió ayer a la palestra en el pleno municipal. Pero más allá de esos caminos difíciles de caminar, señales en mal estado o acumulaciones de agua que no permiten disfrutar de ese espacio, los padres del centro educativo de la zona, el IES Sofía Casanova, llaman la atención sobre la peligrosidad y falta de seguridad de llegar al centro por la carencia de pasos de peatones –sin pintar desde hace dos años– o con muy baja iluminación. Esto es una prioridad, antes de tener que lamentar algún accidente.