El inicio del fin del agravio

La historia judicial de Amada García, la mujer que, con 28 años y dos hijos –uno de ellos tenía menos de tres meses el 27 de enero de 1938–, fue fusilada en el castillo de San Felipe por pertenecer al Partido Comunista y ser una activa republicana, va a cambiar. No será el expediente que se custodia en el Archivo Militar de A Coruña en el que se condensan la sarta de vaguedades, imprecisiones y mentiras que la llevaron al paredón de la fortaleza ferrolana. Será la verdad que llevan demostrando, en investigaciones largas y complicadas, historiadores como Bernardo Máiz y Xosé Manuel Suárez, pioneros en un campo tan necesario como la memoria histórica. Que no se preocupen los que piensan que la posibilidad de anular los consejos de guerra del fascismo es “revanchismo”: no lo es, pues son procesos civiles, no penales. Lo que sí son es justicia para las familias y para la sociedad también.