Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Opinión / Aturuxos

La riqueza del Xeoaparque

Vistas de San Andrés de Teixido, en el Xeoparque Cabo Ortegal

Aunque parecía una crítica al “peñazo” que podía llegar a ser el estudio de la Geología, aquel anuncio de “Las rocas matamórficas...Gutiérrez, que le veo” es inolvidable y puso “en el mapa” para muchos las cornubianitas y otras piedras. Hoy la Geología apasiona no solo a sus estudiosos sino a los visitantes de lugares de gran riqueza mineral, por eso el Xeoparque Cabo Ortegal es ya un punto continuo de recorridos guiados de lo más interesante. Lo curioso es que esa importancia ya la resaltase hace 200 años un alemán, Guillermo Schulz, en su Descripción geognóstica del Reino de Galicia.