La riqueza del Xeoaparque

Aunque parecía una crítica al “peñazo” que podía llegar a ser el estudio de la Geología, aquel anuncio de “Las rocas matamórficas...Gutiérrez, que le veo” es inolvidable y puso “en el mapa” para muchos las cornubianitas y otras piedras. Hoy la Geología apasiona no solo a sus estudiosos sino a los visitantes de lugares de gran riqueza mineral, por eso el Xeoparque Cabo Ortegal es ya un punto continuo de recorridos guiados de lo más interesante. Lo curioso es que esa importancia ya la resaltase hace 200 años un alemán, Guillermo Schulz, en su Descripción geognóstica del Reino de Galicia.