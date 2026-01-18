Recordando al buque “Galatea”

La canción decía “Oh Galatea, tú eres el barco mejor...”. Ese querido buque por muchos de los que vivieron en él, como escuela de aprendizaje instalada en Ferrol puede visitarse en Glasgow, eso sí, con el nombre de Glenlee, que recuperó y con el que fue construido antes de rebautizarse como Galatea. Mucho amor al buque pero no ha podido conservarse como museo ni en Ferrol ni en ningún otro punto de España. A ver si con otros famosos barcos no vuelve a pasar lo mismo. Nos queda su maqueta, eso sí, en el museo naval.