Ferrol Análisis, referente cultural

Con 36 números en su haber, la revista Ferrol Análisis, que edita el Club de Prensa de Ferrol, es ya un referente cultural de primer orden. Sus firmas y sus contenidos consiguen que cada edición sea más cuidada y mejorada. Ejemplo de su papel es la cantidad de personas que ayer se congregaron para la presentación del nuevo número, que recuerda, entre otros temas, al tan querido por este diario Rafael Permuy, que fue colaborador de DF, pero también a una figura que tienen el cariño y el reconocimiento de los ferrolanos, el mundo de la cultura y el de la abogacía, Carlos Vidal.