Diario de Ferrol

Opinión / Aturuxos

Nuevas misiones de la Armada

La “Juan de Borbón” mandará una agrupación de la OTAN

El Arsenal ferrolano dijo hasta pronto a la fragata “Almirante Juan de Borbón” que partió este sábado a una nueva misión de la OTAN que la llevará, además, a tener el mando de la agrupación multinacional. La realidad de estas F-100 nos lleva al futuro próximo de las F-110, las puntas de lanza de los nuevos tiempos. Su construcción, además, pone a los astilleros locales en lo más alto del sector naval. Precisamente el lunes el ministro de Industria verá in situ cómo se trabaja desde Navantia Ferrol.