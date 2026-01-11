Nuevas misiones de la Armada

El Arsenal ferrolano dijo hasta pronto a la fragata “Almirante Juan de Borbón” que partió este sábado a una nueva misión de la OTAN que la llevará, además, a tener el mando de la agrupación multinacional. La realidad de estas F-100 nos lleva al futuro próximo de las F-110, las puntas de lanza de los nuevos tiempos. Su construcción, además, pone a los astilleros locales en lo más alto del sector naval. Precisamente el lunes el ministro de Industria verá in situ cómo se trabaja desde Navantia Ferrol.