Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Opinión / Aturuxos

Despedida de FIMO

pabellón 5 Fimo

Hace años que los ferrolanos y ferrolanas se despidieron de la Feria Internacional de Muestras del Noroeste, un gran evento que cada año convertía los pabellones de Punta Arenal en un hervidero de gente, llegada de toda la comarca para recorrer espacios con puestos de venta de lo más novedoso de todos los sectores. Los pabellones siguen ahí y fueron convirtiéndose desde en vacunódromo hasta en zonas de entrenamiento. Ahora, algunas naves formarán parte de la ansiada Cidade do Deporte y otras desaparecerán para siempre.