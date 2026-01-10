Despedida de FIMO

Hace años que los ferrolanos y ferrolanas se despidieron de la Feria Internacional de Muestras del Noroeste, un gran evento que cada año convertía los pabellones de Punta Arenal en un hervidero de gente, llegada de toda la comarca para recorrer espacios con puestos de venta de lo más novedoso de todos los sectores. Los pabellones siguen ahí y fueron convirtiéndose desde en vacunódromo hasta en zonas de entrenamiento. Ahora, algunas naves formarán parte de la ansiada Cidade do Deporte y otras desaparecerán para siempre.