Sin Mofletes y... sin efectivos

La tensa situación entre los efectivos del cuerpo de Bomberos y el Concello hace que sean los ciudadanos los que paguen las consecuencias. La negativa a realizar horas extras mientras no se les reciba (esperan desde hace un mes una reunión con el alcalde) y se contemplen más plazas en la RPT ha hecho que hasta la infancia se vea afectada por estas medidas de protesta. En la cabalgata de Reyes la ciudadanía se quedó sin ver a Mofletes, el antiguo Pegaso Z-203, que cada año salía a la calle en este desfile cargado con niños y niñas de la ciudad. Pero si eso se ha quedado solo en una anécdota, mucho más preocupante es que se produzcan incendios y otros sucesos en la ciudad y que no haya efectivos suficientes para dar una cobertura que elimine al máximo los riesgos. Tener que recurrir a otros concellos para ofrecer servicio habitual no es propio de la cabecera de comarca.