Más que un muro

La ciudad naval vivió ayer un momento histórico que supondrá un antes y un después en el desarrollo urbanístico de Ferrol. Desaparece una muralla que dará luz y convertirá en un espacio diáfano el paseo de Irmandiños, con más zona verdes, más zonas azules, más carriles bici. Una nueva fachada para la ciudad, que comenzó en una primera fase en la zona de Ferrol Vello, mejorando el espacio portuario y haciéndolo más transitable, y que continúa ahora en A Magdalena con este derribo de la muralla que permite ver el Arsenal y parte de la ría. Después vendrá Esteiro y Caranza y culminará así el proyecto de “Abrir Ferrol al Mar”. Pero tirar el muro, la muralla, es mucho más que una actuación urbanística. Lo que hace años era impensable es hoy una realidad patente. El mundo militar y el civil forman una sociedad única y este derribo es una metáfora de esa apertura de los dos ferroles, que, desde ahora, son solo uno.