El sector de la Defensa y su ecosistema

Las posibilidades actuales de la industria de Defensa y, sobre todo, las futuras son prometedoras. Así quedó de manifiesto en el Foro Conecta Galicia que el grupo editorial El Ideal Gallego organiza y que Diario de Ferrol trajo a la ciudad naval para abordar precisamente este sector estratégico con empresas consolidadas, radicadas en la comunidad y con proyectos prometedores. Los distintos puntos de vista desde “el buque insignia”, Navantia, hasta empresas gallegas que trabajan con defensa o la posibilidad de crecimiento en el sector aeroespacial se pusieron sobre la mesa, del mismo modo que la relación de muchas firmas de sectores aparentemente muy alejados, que podrían formar parte de este nuevo engranaje de una industria en auge. La especialización y sobre todo esa conjunción de empresas para un mismo proyecto es una de las claves en este futuro