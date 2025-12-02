El ferrocarril: la lucha continúa

Con la resaca de la exitosa manifestación a favor de un ferrocarril acorde con las necesidades de los usuarios, los implicados se han puesto de nuevo los manguitos llegado el lunes. El Foro polo Ferrocarril se reunió con la gerencia de Renfe y, escuchadas las reivindicaciones, se han comprometido a estudiarlas y trasladar lo que no es de su competencia a las autoridades oportunas. Por su parte, el alcalde de Ferrol, en su calidad de senador, tratará este mismo martes esas demandas en una interpelación al ministro de Transportes, Óscar Puente. Mientras todas estas cuestiones continúan poniéndose sobre la mesa, el estado del ferrocarril sigue quedando de manifiesto con una nueva incidencia en el trayecto Ferrol-Ribadeo en la tarde del lunes. Las máquinas volvieron a fallar, algo nada excepcional, y de nuevo hubo que recurrir al bus.