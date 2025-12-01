Mi cuenta

Opinión / Aturuxos

Toda la comarca se sube al tren

Manifestación Polo dereito ao tren

Quién puede no estar de acuerdo con la imperante necesidad de que se incrementen horarios y frecuencias en los servicios de conexión de la ciudad naval con A Coruña para así poder también viajar al resto de Galicia; quién considera que la alta velocidad no debería estar presente en todas las ciudades gallegas; quién cree que el transporte ferroviario de mercancías no es imprescindible para un tráfico portuario competitivo o quién no hace suya la necesidad de vertebración de todo el norte de Galicia. Porque todos consideran que ha llegado el momento de decir ‘basta ya’ a la discriminación de Ferrolterra en materia ferroviaria, ayer todos los partidos, sindicatos, entidades sociales y culturales y ciudadanos de a pie salieron de nuevo a la calle para reclamar, si no ser la locomotora, sí al menos un vagón tan importante como los demás. Ferrol volvió a ser la ciudad reivindicativa de siempre.