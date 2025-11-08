Ricardo Segura Torrella, por fin

Ricardo Segura Torrella –1927-2000– es uno de los grandes artistas gallegos de la segunda mitad del XX, aunque su reconocimiento no es, aún hoy, el que debiera. En Ferrolterra es una referencia, maestro de muchos pintores que, por desgracia, no ha recibido demasiada atención. El Concello de Ferrol está trabajando en cambiar la situación y ayer inauguró una exposición extraordinaria 25 años después de su fallecimiento. No dejen pasar la ocasión de verla, pues, además, está comisariada por otro maestro, Suso Basterrechea.