Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Opinión / Aturuxos

Ricardo Segura Torrella, por fin

Ofrenda floral realizada en el busto de Ricardo Segura Torrella, en O Inferniño, en el mes de marzo

Ricardo Segura Torrella –1927-2000– es uno de los grandes artistas gallegos de la segunda mitad del XX, aunque su reconocimiento no es, aún hoy, el que debiera. En Ferrolterra es una referencia, maestro de muchos pintores que, por desgracia, no ha recibido demasiada atención. El Concello de Ferrol está trabajando en cambiar la situación y ayer inauguró una exposición extraordinaria 25 años después de su fallecimiento. No dejen pasar la ocasión de verla, pues, además, está comisariada por otro maestro, Suso Basterrechea.