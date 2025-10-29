Mi cuenta

Opinión / Aturuxos

Apoyo emocional en la universidad

Manifestación sindicato de estudiantes contra el acoso

La salud mental ha dejado de ser, o lo intenta, un tema tabú. Situaciones de bullying que acaban en tragedia como la de la joven sevillana o datos como el aumento de demanda de atención psicológica en las universidades son ejemplos de que no hay que girar la cabeza sino todo lo contrario. Precisamente en el Campus Industrial la labor de Unidad de Investigación e Coidado Familiar realiza un ingente trabajo y solo el año pasado ha atendido más de 600 consultas. Una labor importantísima y bastaste desconocida.