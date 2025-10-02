Un nuevo varapalo para el marisqueo

El sector marisquero de la ría de Ferrol no levanta cabeza. A la caída drástica de la producción (que motivó una parada biológica entre abril y julio) o una floja campaña de zamburiña, se suma ahora la reclasificación de gran parte del banco de As Pías debido a un incremento de la carga microbiológica. En primer lugar, es fundamental esclarecer la procedencia de ese exceso –y peligroso– aumento de la materia orgánica en el mar para tratar de ponerle freno cuanto antes. Pero a estas alturas, y teniendo en cuenta los antecedentes y la situación, esa actuación no va a ser suficiente. Las cofradías, para que puedan dejar de agonizar con respirador, necesitan un impulso y eso, por el momento, solo puede llegar si se arbitra alguna forma de compensación. La comarca no puede permitirse esta deriva porque el sector primario también hay que cuidarlo.