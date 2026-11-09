Seguridad operativa: investigación de accidentes en buques militares

Fragata Bonifaz Cedida

La investigación de accidentes es una línea fundamental para identificar las causas que los motivaron y así poder establecer las medidas preventivas que los eviten en el futuro. Este punto es de vital importancia en la Armada, y así lo demuestra el hecho de que la Marina adoptó su propio sistema de gestión en Prevención de Riesgos Laborales (PRL) antes de la llegada de la Ley 31/1995, que posteriormente reguló esta materia. El término elegido por la Armada fue el de seguridad operativa (Segop) y engloba las técnicas encaminadas a reducir y prevenir un riesgo. La llegada de la Ley 31/1995 de PRL supuso un punto de inflexión en el ámbito de la Segop en la Armada, iniciándose un proceso de adaptación de la doctrina específica de la Armada a la PRL.

Introducción

Los orígenes de la Segop se enmarcan en la seguridad en vuelo y su implantación en el arma aérea de la Armada, la cual inició su actividad en el año 1954. En 1990 se extendieron al resto de la Armada los buenos resultados obtenidos con el programa de seguridad en vuelo y así nacieron al año siguiente las publicaciones ‘PSO-01’ y ‘PSB-01’ que recogen la organización de la seguridad operativa en la Armada y el plan de seguridad en buques, respectivamente.

Definición de accidente

En la Armada se entiende como accidente cualquier acaecimiento imprevisto o inesperado que cause daños personales o muerte, pérdida del material o una explosión de cualquier clase. De esta manera existen los siguientes: incendio, inundación, colisión, varada, explosión y los que procedan de faenas marineras, descargas eléctricas, ejercicios con todo tipo de armas, o de condiciones meteorológicas adversas.

Se debe destacar que la finalidad de la investigación del accidente en la Armada, dentro del marco de la Segop, no busca responsabilidades de las personas involucradas en el mismo, sino que persigue las causas que lo provocaron para tratar de eliminarlas y así evitar o reducir daños futuros.

‘Naval Ship Code’ (ANEP 77)

Los buques mercantes desarrollan su actividad dentro de un marco normativo internacional orientado a garantizar unos niveles adecuados de seguridad marítima, establecido fundamentalmente a través de los instrumentos elaborados en el ámbito de la Organización Marítima Internacional (OMI). En el caso de los buques militares, las Armadas deben compatibilizar estos principios de seguridad con las exigencias específicas derivadas de su misión y capacidad operativa.

No obstante, en condiciones de operación en tiempo de paz, muchas Marinas aspiran a alcanzar niveles de seguridad comparables a los establecidos para los barcos civiles, si bien las características propias de los buques de guerra dificultan la aplicación directa de determinadas disposiciones de la normativa mercante.

Como respuesta a esta problemática, la OTAN desarrolló el ‘Naval Ship Code’, concebido para proporcionar un marco de seguridad específicamente adaptado a los buques militares. Su planteamiento persigue establecer niveles de seguridad comparables a los de la normativa marítima civil, mediante criterios y estándares internacionalmente reconocidos, pero teniendo en consideración las particularidades funcionales y operativas inherentes a los buques de guerra.

‘Safety’

El concepto de ‘safety’ en el ámbito marítimo está asociado a la protección de las personas, los sistemas, las instalaciones y el medioambiente frente a los riesgos derivados de la actividad y operación del buque. Desde esta perspectiva, mantiene una estrecha relación con los principios de la prevención de riesgos laborales (PRL) y, en el ámbito específico de la Armada, con la doctrina y procedimientos establecidos en materia de seguridad operativa (Segop).

No obstante, el concepto de ‘safety’ presenta un alcance más amplio, al adoptar una aproximación integral destinada a garantizar que el buque alcance y mantenga un nivel de seguridad adecuado durante toda su vida operativa. Bajo este enfoque, la seguridad se encuentra estrechamente vinculada al concepto de riesgo, lo que exige su identificación, análisis y evaluación, así como la implantación de las correspondientes medidas de control y mitigación.

Un ejemplo representativo de esta metodología en un buque lo constituyen las operaciones de amarre. El análisis de riesgos debe extenderse a todos aquellos espacios del buque en los que puedan desarrollarse maniobras relacionadas con el manejo de las líneas de amarre. Dentro de este contexto, por ejemplo, la señalización y delimitación visual de las zonas potencialmente peligrosas constituye una medida relevante para incrementar la percepción del riesgo por parte de la dotación.

* Raúl Villa Caro, doctor ingeniero naval y oceánico, oficial de la Armada (R), capitán de la Marina mercante y secretario de la Fundación Exponav