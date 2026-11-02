Jesús Marchamalo: “Reivindico esa manera de relacionarnos con la literatura a través de los sentidos”

Jesús Marchamalo Asís Ayerbe

En ‘Retratos literarios’ –Nórdica–, Jesús Marchamalo y Antonio Santos dan un paso más en una colaboración que tiene ya muchos años y que, aunque hubiese nacido de una manera un tanto casual, consolida una manera de disfrutar –mejor que consumir– literatura.

Teniendo en cuenta que llevan ya mucha trayectoria juntos a través de los ‘libritos’, ¿los ‘Retratos literarios’ eran una idea que les rondaba desde hacía tiempo?

El libro ha sido una sorpresa. No solamente no teníamos previsto hacerlo desde nunca, sino que la propia colección surgió de una manera un poco accidental. Hace diez años yo hacía regalos navideños a mis amigos. Tengo amigos ilustradores y artistas, y desde hace tiempo contaba con alguno de ellos para hacer un regalo navideño al resto de amistades. Hace diez años tenía un texto de Baroja que me habían pedido para una revista universitaria en Valencia y decidí recuperarlo esas navidades. Hablé con Antonio para pedirle que hiciese un grabado. Y Diego [Moreno, el editor] se enteró de lo que estábamos haciendo y nos propuso publicarlo en Nórdica. Lo pasamos tan bien haciendo el libro, nos gustó tanto trabajar juntos a los tres, que decidimos continuar con una serie que ni siquiera nos habíamos planteado hacer, pero que se ha ido convirtiendo en una colección según la íbamos haciendo.

¿Cómo es el método de trabajo?

El proceso es muy singular y muy poco habitual en lo que tiene que ver con el libro ilustrado. En general, un ilustrador parte siempre de un texto. En el caso de Antonio no ha sido así más que dos o tres veces. Es decir, de los diez libros hay tres que hemos ilustrado de esa manera, partiendo de un texto; el resto, no. No porque dice, con toda la razón del mundo, que soy muy pesado con los textos, tardo muchísimo en escribir y, claro, el proceso de elaboración de estas ilustraciones es muy largo. Son planchas de linóleo que tiene que tallar, probar y meter al tórculo con unos papeles especiales, y eso lleva un tiempo. Entonces, hace tiempo decidió empezar con las ilustraciones antes incluso de que yo empezara a escribir. Cuando decidimos el autor, me pregunta qué libros puede leer, y leemos en general los mismos libros. Él a veces indaga con otros textos y yo a veces también. Y muchas veces Antonio hace la mayor parte de los grabados antes de que yo tenga el texto, y esto, que resulta muy chocante, aporta varias singularidades. Una, que hay dos miradas sobre el autor elegido. De Virginia Woolf, Antonio leyó unos libros e hizo esas ilustraciones y yo, semanas más tarde, escribo el texto. Son dos miradas que confluyen en un libro y que se complementan perfectamente, pero a veces son contradictorias y tienen ese valor añadido de la contradicción. Es una manera de trabajar un poco singular, pero es el modo en que nos apetece hacerlo. Sobre la elección de los autores, en general soy yo quien digo la última palabra, pero siempre nos ponemos de acuerdo en cuál nos gusta a los tres.

¿Y qué tienen de especiales estos doce autores y autoras?

Tienen de especial esa incógnita de aquellos autores y autoras que de alguna manera han formado tu tradición literaria. Son autores que he leído y que he admirado. Y me da la impresión de que siempre hay una búsqueda de ese secreto. O sea, ¿Qué hay detrás de la gran literatura? Cuando te enfrentas a uno de estos grandes autores, ¿Cuál es el misterio? ¿Cuál es el secreto? ¿Cómo se construye un autor de la literatura universal? Y siempre me ha gustado desvelar esos aspectos de su vida, de su biografía, que de alguna manera explican su genialidad, su manera de entender el mundo y de verlo a través de su literatura. Por lo tanto, la palabra que explica todo mi interés en ellos es la curiosidad por el secreto, saber qué hay detrás de una gran figura de la literatura para alcanzar la excepcionalidad. Todos estos autores son, digamos, personas excepcionales.

“Ya decía Nabokov que el demonio de la literatura estaba en los pequeños detalles, y a mí me gusta mucho mostrar esos pequeños detalles”

Porque al final es su propia experiencia vital la que los hace especiales y relevantes...

Es su experiencia y su trayectoria las que los hace diferentes de los demás. Yo no tengo claro que al final acabemos descubriendo ese secreto, porque a veces está muy bien guardado, pero sí es verdad que hay muchos autores que afirman que el poema, la obra, es la biografía, que basta con leer la obra para saber qué hay detrás de un autor. Pero a mí sí que me gusta saber sobre su vida. Creo que el momento histórico en el que viven, cómo se relacionan con el mundo, esos pequeños detalles que tienen que ver con una infancia complicada o con un padre autoritario, o no, acaban explicando mucho tu manera de ver el mundo, y tu manera de plasmarlo en tus libros. De modo que la biografía sí ayuda a entender la obra y al personaje en ese contexto histórico que le ha tocado vivir. En ese sentido, sí hay un secreto que va comunicando unas biografías con otras. Al plantearnos el libro nos hemos ido dando cuenta de que las biografías, todas juntas, se comunican entre ellas de algún modo y se enriquecen, que hay un hilván invisible que comunica unas vidas con otras. Por ejemplo, la de Virginia Woolf en Inglaterra viendo pasar los aviones que iban a bombardear Londres, Kafka con sus hermanas, que acaban muriendo en un campo de concentración... hay algo que de una manera sutil va comunicando unas vidas con otras.

El trabajo de sumergirse en la vida de las personas seleccionadas debió de ser muy absorbente...

Grabado de Antonio Santos

Nos lleva mucho tiempo a los dos. Leo muchas más cosas de las que harían falta para un texto que, en resumidas cuentas, son diez folios, pero leo más porque me interesa el personaje, me interesa hasta el punto de querer desentrañar ese misterio del que te hablaba. Sí hay en mi caso una búsqueda de los pequeños detalles, pero yo no diría que son pequeños detalles anecdóticos, sino que son pequeños detalles que definen muy bien el personaje. Ya decía Nabokov que el demonio de la literatura estaba en los pequeños detalles, y a mí me gusta mucho mostrar esos pequeños detalles, esas singularidades tampoco muy conocidas de los autores, pero que de alguna manera los explican.

Hablemos del artefacto en sí. Un formato diferente para una obra distinta, casi pensada para llevar encima e ir saboreando a ratos.

El libro lo ha diseñado Pep Carrió, que es uno de los mejores diseñadores del momento, sin duda. Este trabajo nace de la amistad de este trío de amigos –el editor Diego Moreno, el ilustrador Antonio Santos y yo–, a la que hemos venido sumando otras amistades, como Luis Landero, José Luis Medero y a la que se ha unido Pep Carrió. Nos conocemos, nos admiramos, nos gusta lo que hacemos, y de todo ese crisol sale este artefacto. Creo que es un libro muy amoroso de tratar. No hay más que hojearlo para darte cuenta de que el libro es una preciosidad. Son 150 grabados y, efectivamente, que está hecho para llevarlo encima. Me encanta cómo envejece también. Hay libros que los lees y quedan impecables. Es un libro que está hecho para que se lea, no para estar guardado en una estantería, para llevarlo encima, en la mochila. Y me da la impresión de que va a envejecer bien. A mí me encantan los libros como objeto. Este es precioso: ha quedado fantástico.

Precisamente sobre esto último, el libro como objeto, la defensa del papel, quería hacerle la última pregunta. No sé si coincide en que este proyecto trata también de ensalzar estos valores...

Absolutamente de acuerdo. Defiendo esa parte sensual que tiene el libro; sensual en el sentido más literal y más importante de la palabra, es decir, de relacionarte con un libro no solamente a través de la literatura o de la lectura, sino a través del tacto, a través del olor, a través de las posibilidades que te da, por ejemplo, doblar una página, hacer un comentario a lápiz, colocarlo después en una estantería y sorprenderte cuando lo vuelves a coger tiempo después. A mí esa manera de relacionarse con los libros, con la literatura, siempre me ha interesado y la reivindico muchísimo. Vivimos en una época en la que la tecnología está en todas partes. Todos los días me levanto y entro al ordenador porque en el ordenador tengo el correo electrónico. Tengo los textos que estoy escribiendo, el WhatsApp... La tecnología es omnipresente en nuestras vidas. Si tú ves una fotografía de una casa en los años 70, no tiene absolutamente nada que ver con la presencia de la tecnología en una vivienda contemporánea. Y si a alguien la tecnología le facilita el acceso a la literatura, a mí me parece perfecto, pues no creo que haya literatura de más nivel y de menos nivel dependiendo simplemente del lugar, el formato o el soporte en el que la leas. Un libro de Pío Baroja no es peor en una tablet que en un libro, pero hay a quienes nos gusta y damos valor a esa parte sensual que tiene el libro. Hay una manera de relacionarse con la literatura a través del papel que es la que me interesa. Tenemos la fortuna de que en este país se edita de maravilla y a precios asequibles. No hay más que entrar en una librería para verlo. Sigo siendo de esos lectores a quienes les gusta el papel y valoro todo el trabajo que hay detrás: un corrector, un maquetador, un ilustrador, un traductor, una imprenta que trabaja de manera artesanal con los libros, que los encuadernan, que les ponen una camisa, y para mí ese tipo de procesos añaden un valor a lo que estás leyendo. Por lo tanto, me niego a renunciar a ese plus que para mí tiene un libro papel. Y, dentro de los libros de papel, este además es muy bonito.