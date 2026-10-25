Pere Pérez y Natalia Velarde: dinosaurios, hostias, autoficción y pokémon

Pere Pérez y Natalia Velarde Eva Pernas

Dibujando superhéroes para Marvel o DC o creando chicas-perro para su primera novela gráfica, Encías Quemadas, Pere Pérez y Natalia Velarde reflejan todos los caminos del tebeo llevan a la misma Roma: el amor infinito por las viñetas.

Pere Pérez: A mí si me das dinosaurios y hostias...

Natalia Velarde: Copiaba mucho Pokémon. Yo quería ser mangaka. Pero soy venezolana. Y allí todo eso es satánico, ¿sabes?

No hay que intervenir mucho con ellos. En el salón previo al comedor del hotel 40 nudos, epicentro de reunión para autores, periodistas y organizadores de las Jornadas del Cómic de Avilés, 31ª edición ya, Pere Pérez, barcelonés del 82, y Natalia Velarde, venezolana del 94, se apañan ellos solos para explicar el hecho sobre el que giran sus vidas; al menos, las profesionales: darle a la viñeta; dibujar tebeos o ser, como decía Ibáñez (a quien se le rinde homenaje en la primera sala de exposición permanente, precisamente, en Avilés con sus incombustibles ‘Mortadelo y Filemón’), un pintamonas. Por caminos solo aparentemente divergentes.

Pere Pérez disfruta ya de lo que es ilustrar para un clásico del tebeo como J.M. Straczynski (el creador de ‘Babylon 5’, sin ir más lejos) en el superhéroe más popular del planeta, El asombroso Spider-Man: Dividido, lanzado por Panini este verano de 2026. Y por sus lápices han pasado todo tipo de superhéroes de DC y Marvel: Aquaman, Superman, Batman, la Patrulla X, los 4 Fantásticos y hasta Star Wars. Pero todo empezó, evidentemente, en la infancia. Con unos personajes y un autor muy claro.

Pere Pérez: Probablemente es lo que me hizo meterme en los cómics y en las artes marciales. Curiosamente, porque los de G.I. Joe tenían mucho ninja y tal y me acuerdo que en aquel momento me petó la cabeza. Los cómics de G.I. Joe de Larry Hama. Incluso dibujó algún número que es espectacular, y ese es el primer recuerdo que tengo yo de copiar un dibujo de un cómic, el del número de Larry Hama de G.I. Joe.

Diario de Ferrol: ¿A quién copiaste?

Pere Pérez: A Sombra, claro. Evidentemente, es el más molón. Y se lo sigo recomendando a todo el mundo. El dibujo es impresionante y el guion es impresionante también, aunque no conozcas los personajes y no estés metido dentro del mundo.

Pere Pérez disfruta de lo que es ilustrar para un clásico del tebeo como J.M. Straczynski en el superhéroe más popular del planeta, ‘El asombroso Spider-Man: Dividido’

En el caso de Velarde, fueron el manga, los pokémon y una amistad especial lo que encauzó sus pasos a las viñetas:.

Natalia Velarde: Yo tendría como unos nueve años o así, ¿sabes? Y había una niña que dibujaba superbién, era como cuatro años mayor que yo. Yo pensaba: “¡Buah, es que esta tipa dibuja superbién!”. Y yo le dije: “Enséñame”. Como ella me había hecho una serie de formas de cómo se hacían los pelos, los ojos... Iba mirando como ella había hecho y lo copiaba. Decía: “Vale, es este pelo para este personaje”, y no sé qué, y me inventaba un nombre y tal. Y luego llegué aquí a España y en Alcampo había un tebeo que se llamaba ‘Tsubasa: Reservoir Chronicle’. Y esta era también una historia como de fantasía, aventura, donde había acción, pero también había romance y había muchísimo misticismo y era muy, muy loco, la verdad. Y yo quería... yo quería ser eso. Entonces, como que tenía claro que quería ser mangaka y me puse a saco, pero bueno, hasta que de repente dije: “Espérate, has nacido en el país equivocado para ser mangaka”.

A las Jornadas llegaron también, en este 2026, por caminos distintos. Velarde, como neófita, después de lograr que su primera novela gráfica en solitario, Encías Quemadas (Reservoir Books, 2026), una mezcla entre autobiografía por el dolor de perder un amigo, surrealismo y la influencia del cartoon clásico, del movimiento elástico de los Looney Tunes, que lleva ya un rosario de premios acumulado: el Finestres, el ACDCómic, el Splash, el Antifaz y los que entregó la revista Dolmen durante las mismas jornadas, Mejor Obra Nacional y Mejor Guionista Nacional. Pérez, como veterano, parte esencial, sonriente y perenne de la armada invencible española que, según el ausente y añorado Carlos Pacheco, son mayoría ya en número y en talento en Marvel y DC. Sus momentos divergentes en su carrera se reflejaron durante la conversación, Velarde manifestando sus dudas sobre si tiene madera para una carrera de dibujante y Pere quitándole hierro al asunto:

‘Encías Quemadas’, de Velarde, lleva un rosario de premios: el Finestres, el ACDCómic, el Splash, el Antifaz y los que entregó la revista Dolmen durante las jornadas

Natalia Velarde: Un bajón que tuve al acabar la carrera fue que dije: “Es que yo creo que no me puedo dedicar al mundo de los cómics porque no soy profesional realmente”, o sea, esa visión y la capacidad de adaptabilidad, de que seáis capaces de hacer trabajos tan buenos, tan personales en realidad, pero al mismo tiempo sois capaces de adaptaros a la historia... Esto que me estás diciendo a mí me cuesta horrores.

Pere Pérez: Bueno, pero igual porque estás muy pronto en el proceso. ¿Esta es la primera obra que has publicado entera?

Natalia Velarde: No, bueno, entera sí, larga sí, pero llevo unos 10 años haciendo fanzines.

Pere Pérez: Vale, pero que igual cuando lleves ocho como esta te verás ya super suelta y capaz de de enfrentarte a otros retos, porque al final es un tema de regularidad. Yo al principio, igual los tres o cuatro primeros años que pasé en el cómic americano ya en las en las ‘majors’, por ejemplo en DC, yo iba básicamente intentando sobrevivir. Y entonces salían cosas un poco neutras, un estilo estándar y con lo que yo creía que ellos querían ver. Pero claro, cuando pillas la confianza y llevas un montón de años que estás haciendo veinte páginas al mes, pillas el rodaje, y luego ya hay un propósito detrás, es decir, ¿qué quiero transmitir con esto? Yo tenía una profesora de Filosofía que decía: “Pensar duele” [risas]. Y me he acordado de eso un montón de tiempo después, cuando estaba empezando, porque cuando estás empezando a hacer páginas de superhéroes, sobre todo con el guion de otro, te tienes que empezar a plantear tantas cosas a la vez, que a mí al principio me dolía la cabeza. En plan, “no puede ser”, porque cuando estabas pendiente de la anatomía te olvidabas de una movida de composición y cortabas a un personaje por donde no tocaba, y luego, cuando algún amigo que ya era profesional venía y te decía, “oye, tío, aquí has cortado...”, hostia, ¡no me jodas! [Risas] Estabas ya intentando hacer malabares con diez conceptos a la vez y no te da el cerebro para todo. Pero cuando ya has empezado a rodar con eso, hay ciertas cosas que te empiezan a salir instintivamente y puedes manejar muchos más datos a la vez.

Natalia Velarde: Además, hay muchas cosas que todavía quizás no tienes claras hasta que empiezas a estar más involucrada con la parte creativa. Por ejemplo, el tema de hacia donde quieres ir, esto y lo otro, ¿sabes? Hay autores que lo tienen muy claro desde el principio y, de hecho, lo hacen muy bien porque saben aprovechar hacia dónde van, y luego otros que son más intuitivos, que van aprendiendo el tema mientras lo van trabajando. Y ahora mismo tengo la idea, pero en realidad tengo como treinta ideas alrededor de esa misma historia.

El deseo de Pere Pérez es ver una obra publicada no solo como dibujante, sino también como guionista, al otro lado del charco; el de Velarde, seguir siendo dibujante...

Como parte de la entrevista, ambos eligieron una página de sus propios tebeos. Son las que acompañan a estas líneas, del ‘Spider-man: Dividido’ y de ‘Encías quemadas’. Pere eligió la suya por la siguiente:

La elección de Pere Pérez

Pere Pérez: Es un dibujo que cuando lo ves da un efecto óptico o da un efecto visual como de un poco tripy, pero realmente para mí era hacer tres putos trazos con el con el pincel y luego darle un poco la iluminación en el centro como para que tuviera un núcleo así como de energía. Pero tú ves la página y ves el pego como algo visualmente diferente y como que parece que lleva mucho más trabajo de lo que lleva. Entonces, yo muchas veces estoy más contento de soluciones así que de cuando has podido solucionar un problema complejo de una manera sencilla, que realmente si a un problema complejo le has dado una solución compleja y como que te estás intentando demostrar “mira qué bien dibujo aquí”. Y esta siempre se la agradeceré a Straczynski porque fue gracias a él. Yo había tirado por algo mucho más convencional; él no me dio la solución, pero me dijo que podría encontrarla si me esforzaba un poco más. Y entonces me esforcé y me encantó lo que salió.

Natalia, por esto:

La elección de Natalia Velarde

Natalia Velarde: Es un tebeo que trata de algo muy triste, pero para mí fue muy divertido hacerlo, realmente. O sea, toda esta parte era la parte del juego de “bueno, estamos hablando de una cosa super depresiva, pero vamos a pasárnoslo bien mientras lo hacemos”. Y entonces utilicé este recurso del cartoon y me gusta muchísimo el dibujo anatómico, y también por eso no utilicé tantas viñetas, realmente casi no tiene viñetas justamente por eso, porque quería tener espacio para jugar con el cuerpo, con el movimiento. Entonces, nada, de esta manera como que podía tener espacio para eso. A mí lo que me gusta sobre todo de este tipo de cosas es jugar con el espacio que te daba la página.

Para ambos futuros, dos deseos sencillos. El de Pere, ver una obra publicada no solo como dibujante, sino también como guionista, al otro lado del charco. El de Natalia, simplemente, “seguir siendo dibujante y llegar mejor a las deadlines”.