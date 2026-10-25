Desde la mar | Jornadas del Sector Pesquero de Celeiro: 30 años mirando al mar y pensando en el futuro

Pesqueros en el puerto de Viveiro Cedida

Las Jornadas Técnicas de Difusión del Sector Pesquero de Celeiro alcanzan en 2026 una edición especialmente significativa. Los días 5, 6 y 7 de noviembre, esta localidad del municipio de Viveiro, a menos de cien kilómetros de Ferrol, acogerá la trigésima anualidad de un encuentro nacido en 1995 en el seno de la Cofradía de Pescadores de Celeiro.

Tres décadas después de aquella primera convocatoria, el foro se ha convertido en un espacio de referencia para examinar los problemas, transformaciones y oportunidades de la pesca desde perspectivas científicas, empresariales, institucionales, tecnológicas y sociales. La organización del evento mantiene este año el carácter abierto y gratuito del encuentro de ediciones anteriores, y apuesta nuevamente por un formato híbrido: presencial y en línea. Se trata de unas jornadas que nacieron “por y para” el sector pesquero, y que mantienen intacta esta vocación.

XXX edición

La asistencia presencial al simposio presenta ciertas ventajas, como la de poder tener acceso directo a ponentes y especialistas de primer nivel. Un congreso muy vivo, en el que casi el 70% de estos profesionales asisten por primera vez. A lo largo de tres jornadas (las habituales de jueves, viernes y sábado), se abordarán temas de máxima actualidad e interés para el sector pesquero sobre los desafíos del presente y del futuro.

La consolidación del encuentro no puede desligarse del entorno en el que se desarrolla. Celeiro representa una comunidad estrechamente vinculada a la pesca, en la que el puerto, la lonja, las empresas, las organizaciones de productores y la cofradía forman parte tanto de la economía como de la identidad social y cultural.

A lo largo de estas treinta ediciones, el foro ha tratado de acercar el conocimiento científico y técnico a los profesionales, pero también de trasladar las preocupaciones de los pescadores a quienes intervienen en la elaboración de las políticas públicas. De esa interacción procede la consideración de Celeiro como una auténtica “Universidad del mar”.

En esta edición de 2026 se pretende reforzar este enfoque multidisciplinar. Para ello, el 68% de los ponentes serán caras nuevas, combinadas con especialistas que ya forman parte de la trayectoria del foro.

Temas

La jornada inaugural del jueves 5 de noviembre pondrá el acento en la biodiversidad, la conservación y el papel de las comunidades pesqueras en la gobernanza marina. También habrá espacio para analizar la evolución del consumidor y las nuevas oportunidades que ofrecen la innovación, los datos y la cooperación tecnológica. Por la tarde, la mirada se trasladará a Europa, con la financiación, mares y océanos, la Política Pesquera Común, la digitalización y la inteligencia artificial como ejes del evento.

El viernes 6 llegará uno de los debates que más está transformando el espacio marítimo y que nunca escapan de la controversia: la relación entre la pesca y la eólica marina. La expansión de los usos energéticos del mar plantea el reto de ordenar un territorio limitado en el que deben convivir actividades pesqueras, energéticas, económicas, ambientales y sociales. No queda otra. A ello se sumarán también cuestiones como la descarbonización de la flota, el control pesquero, y la creciente dependencia europea de pescado procedente de terceros países.

La última jornada (sólo de mañana), el sábado 7, volverá la mirada hacia Bruselas y hacia las grandes decisiones que determinarán el futuro de la pesca europea. La Política Pesquera Común, la competitividad, la sostenibilidad, el factor humano y la renovación de la flota centrarán el cierre de la jornada. Se buscará un modelo que garantice estabilidad a las empresas, simplifique la normativa, y asegure el relevo generacional.

Consolidación

Este evento de tres días representa unas jornadas pensadas para informar, formar y escuchar al pescador. Debido a todas estas ventajas, este simposio ha logrado consolidarse como uno de los foros pesqueros más influyentes de España y Europa. Y todo ello gracias a la excelencia y calidad de sus ponentes, a la pluralidad de sus enfoques, al rigor técnico y científico, a la cercanía con el sector pesquero, y a la capacidad de generar impacto real en las políticas y prácticas del sector.

Las XXX Jornadas Técnicas de Difusión del Sector Pesquero de Celeiro no se limitarán a celebrar una trayectoria. Su programa refleja la amplitud de los desafíos que afronta la pesca. El futuro de este sector no dependerá de una única tecnología, norma o decisión política, sino de la capacidad de combinar ciencia, experiencia profesional, inversión, formación y participación social.

* Raúl Villa Caro, doctor ingeniero naval y oceánico, oficial de la Armada (R), capitán de marina mercante y secretario de la Fundación Exponav.