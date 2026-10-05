“Leer un tebeo, leer algo en papel, es un acto de rebeldía, un acto de poder”

Stipan Morian, Deniz Camp y Javier Rodríguez, ojeando uno de sus cómics Eva Pernas

El guionista Deniz Camp y los dibujantes Javier Rodríguez y Stipan Morian, todos ellos premiados en los Oscars del tebeo, los Eisner, discuten en exclusiva con este diario sobre los entresijos de su arte, que pueden ejercer con una libertad, política y creativa, inimaginable en el cine de alto presupuesto.

Empezamos con una viñeta. Más ancha que alta. Esta:

Viñeta de 'Detective Marciano Absoluto' Cedida

Sucede en el número dos de Detective Marciano Absoluto, de DC Comics, la casa de Superman, Batman y, también, este personaje. Una mujer, cuya vida se escurre como la sangre que crece bajo su cuerpo yaciente, sueña con el momento más hermoso de su vida. La viñeta se parte en dos justo en el centro. A la izquierda, vemos el brazo derecho de la mujer en cruz y el charco de sangre sobre el que yace. A la derecha, su brazo izquierdo, en idéntica posición al derecho, pero chapoteando plácidamente en una piscina.

La cartela, esas cajas de texto que acompañan, a veces, a las imágenes eternamente congeladas que componen un tebeo, rezan lo siguiente: Fátima se aferra a la bella vida en la piscina que hacía, cada verano, en el gigantesco socavón en su patio.

Javier Rodríguez (Oviedo), cuádruple ganador del Eisner, el Oscar de los tebeos, el hombre que le puso formas y colores a estas palabras, dice lo siguiente: “Es mejor si lo lees. Es una imagen poderosa. Así que si la dibujara… ¿Ese poder de lo leído pierde su intención, no? Por eso, algunas veces, cuando resultan tan poderosas sus descripciones en el texto…”

Interrumpe Deniz Camp, doble ganador del Eisner, el guionista tras las palabras e ideas de este ‘Detective Marciano Absoluto’: “No quería mostrarlo.

Javier Rodríguez: Preferí omitirlo.

Deniz Camp: La descripción [de la cartela] ya está ahí.

Javier Rodríguez: La descripción ya está ahí. Así que es como si lucharas… Como si, digamos, como si estuvieras arrebatándole al texto las cosas buenas que ya contiene por sí mismo.

Estamos hablando de tebeos. Al máximo nivel. En más de un sentido.

El lugar es también relevante. Durante treinta y un años ya, las más longevas de su estirpe en nuestro país, las Jornadas Internacionales del Tebeo de Avilés han sido un oasis de reflexión sobre el tebeo dedicado al encuentro, relajado, cercano y de hondura entre los amantes de las viñetas y los que las crean. La triple corona de directores, Jorge Iván Argiz (también uno de los tres directores del Celsius), Ángel de la Calle (durante muchos años, también director de la Semana Negra de Gijón y reconocido autor de tebeo) y Germán García, han capitaneado durante tres décadas las charlas en el Auditorio de Cultura, pero también, tanto o más importante, las comidas en el Nogal o La Contienda y las copas, para los nocturnos, en el Filan, en una interminable mesa corrida en el patio interior del local, con las estrellas por techo, ahíta de guionistas, autores y aficionados compartiendo copas y paliques hasta altas horas de la madrugada.

Las Jornadas se han convertido en un modelo cultural, no solo del tebeo, resistente a la comercialización y centrado en el debate sobre el noveno arte. La fórmula es aparentemente sencilla: charlas de una hora, con un proyector a la espalda para repasar momentos concretos de la carrera de tal artista o guionista y un moderador haciendo preguntas e improvisando la conversación. Pero el resultado es un rosario de conversaciones irrepetibles con grandes del tebeo de toda latitud y longitud. Y todas estas charlas son gratuitas y de libre asistencia.

Al periodista y divulgador del medio, como es este el caso, la oportunidad se la pintan calva. Por ejemplo, este periódico pudo reunir, durante más de hora y media, a Deniz Camp, Javier Rodríguez y Stipan Morian (ganador del premio artista revelación Russ Manning también en los Eisner) para una charla aneja a las vividas en el auditorio. Una charla para hablar de tebeo, de verdad. Desde las tripas.

Y en ella nos extendemos en esta doble página.

Ahora, el tebeo sobre la mesa es 20th Century Men, escrito por Camp, ilustrado por Morian. Una ucronía de la guerra del Vietnam ruso, el conflicto en Afganistán que fue tan traumático para la nación bolchevique como lo fue el vietnamita para la yanqui. Y ucronía significa que el pasado se reinterpreta de la otra manera.

Pero la viñeta que observamos está aparentemente vacía de contenido narrativo. Aparentemente:

Viñeta de '20th Century Men' Cedida

Las aspas de un helicóptero en movimiento. El sonido que las paletas invocan en el aire. Y de ahí a transformar ese sonido en una palabra, no una onomatopeya; una palabra: “¡Joder!” Repetida hasta la cacofonía. ¿Por qué? Porque a la vuelta de página hay una imagen abominable, como la montaña de bracitos cortados que se clavó en el cerebro del Kurtz de Marlon Brando y lo hizo convertirse en un dios terrible y demente en la jungla. Así que esas aspas rotando convertidas en “¡Joder! ¡Joder! ¡Joder!” anticipan, con un recurso puro del cómic, los sonidos como palabras, una escena por venir.

Deniz Camp: Hay que contarle la historia. Se dibujo estas páginas en a lo mejor cinco minutos…

Stipan Morian: El primer día.

Deniz Camp: El primer día. A lo mejor fueron diez minutos en total, todas esas páginas.

Diario de Ferrol: Pero esto es increíble [risas].

Deniz Camp: Da asco, sí [sonríe]. Y estábamos… No había guion para esto. Solo fue una conversación entre los dos. Y, de hecho, escribí el guion después.

Stipan Morian: Mandándonos mensajes sin parar, ¿sabes? Y yo dibujaba mientras hablábamos.

Deniz Camp: Él lleva dibujando desde siempre. Dibuja muy, muy rápido. Desarrolló este estilo solo de la conversación que tuvimos. Y me atrevería a decir que si miras el libro, casi cada capítulo, casi cada escena tiene su propio estilo, y es cómo le sale de natural. Hablábamos de cosas como “Esto es lo que sucede, esto es con lo que vamos a jugar y estos son los sentimientos que queremos evocar.” Y así llegamos a esta especie de ‘Apocalypse Now’ en crudo, ‘Miedo y asco en Las Vegas’, sesentero… Puedes escuchar las guitarras de fondo.

Stipan Morian: Empiezo a olvidar cosas… Es un poco irreal. Pero cuando empezamos tirábamos muchas, muchas páginas, ¿sabes? Al principio, cometíamos muchos más errores que…

Deniz Camp: Aciertos [risas]. Y él es tan increíble que simplemente decía… Me sentía fatal, pero decía: “Olvídalo. Olvida esas páginas. Las tiramos”. Y para mí era como, eso era una enorme pérdida de tiempo. Pero para él estaba bien.

Stipan Morian: Teníamos… Teníamos un montón de tiempo al comienzo. Y eso era porque a nadie le importaba. A nadie.

Diario de Ferrol: Pero a veces, eso es una ventaja.

Deniz Camp: No a veces. Siempre es lo mejor.

Stipan Morian: Es lo mejor. Porque… Porque aprendimos a trabajar como si tuviéramos todo el tiempo del mundo.

Deniz Camp: Y aprendimos a hacer cómic de esta manera. Para los americanos. Me refiero a que realmente no sabíamos nada. No sabíamos cómo usar el color antes de enfrentarnos a esto. A ver, me refiero, él es un artista, claro que conoce los fundamentos del color. Pero no conocíamos cómo usar el color para narrar en cómic. Así que [Stipan] se cagaba en todo. Todo el rato. Por ejemplo, usó una vez un negro que era tan negro que arrugaba las páginas. Luego vimos tutoriales de Hollingsworth y aprendimos [Matt Hollingsworth, artista de tebeos que tiene un conocido canal de Youtube donde enseña sus técnicas]. Hubo miles de cosas que ajustar mientras también descubríamos qué dimensiones tendrían las páginas. ¿Y cómo se hace una splash? ¿Y cómo se hace una splash de doble página?

Stipan Morian: Las páginas originales de ‘20th Century Men’ son… Enormes. Enormes como…

Diario de Ferrol: ¿A3 [29,7x42 centímetros]?

Stipan Morian: No, no, no. Más bien A2 [42 x 59,4 centímetros].

Diario de Ferrol: ¿Y es normal tener este tipo de relación tan cercana? ¿Este proceso tan de ida y vuelta hasta encontrar ese resultado inolvidable? ¿Es parecida vuestra relación, Javier, Deniz?

Deniz Camp: Muy parecida. Es muy parecida.

Javier Rodríguez: Bueno, yo no puedo hablar por los otros, ¿sabes? No tengo ni idea de cómo trabajan los demás. Pero yo siempre he intentado tener una comunicación fluida con el guionista. Pero con Deniz tenemos mucha comunicación.

Diario de Ferrol: ¿Y cómo lo hacéis? ¿Por Zoom, WhatsApp, Telegram?

Javier Rodríguez: Audios en WhatsApp.

Deniz Camp: Y a veces llamadas.

Javier Rodríguez: En su día, nos mandábamos mensajes privados por Twitter.

Diario de Ferrol: Suena a pesadilla [Risas].

Deniz Camp: Sí. Era muy inestable. No sabíamos que había un límite a cuántos privados te puedes mandar en Twitter, pero lo descubrimos [risas]. Fue entonces cuando dijimos: pues nos tenemos que pasar a WhatsApp.

Diario de Ferrol: Hemos visto viñetas de dos recursos que solo son posibles en el lenguaje del tebeo. Y bueno, vosotros tres sois tipos con mucho talento. Y estáis haciendo tebeos. Ni videojuegos, ni cine… Tebeos. ¿De dónde viene la pasión por este arte?

Javier Rodríguez: Bueno, te entiendo cuando dices que solo es posible hacer estos recursos en tebeo. Pero es posible en cualquier cosa. Lo cierto es que esto va de encontrar la manera de expresarte. La diferencia entre esto y la música, el cine o los videojuegos es que aquí tienes el control del tiempo. Cuando ves una película, esta está orquestada por el director. Cuando ves un videojuego, es la jugabilidad quien te dirige. Y en una canción…

Diario de Ferrol: La pista avanza.

Javier Rodríguez: Pero en el tebeo, el lector posee el tiempo para mirar.

Diario de Ferrol: Porque está congelado.

Javier Rodríguez: No, porque… Sí, es como…

Deniz Camp: Se mueve en tu mente. Todo ocurre en tu mente.

Stipan Morian: Lees. Y, cuando lees, tú decides el tiempo.

Deniz Camp: En este sentido, se parece a la prosa.

Javier Rodríguez: Ahora mismo estoy en un momento en que creo que los grandes poderes, las grandes corporaciones mediáticas nos están robando nuestro tiempo para su propio beneficio, creo que leer algo en papel es un acto de rebeldía. Es un acto de poder.

Diario de Ferrol: Es el nuevo punk [risas].

Javier Rodríguez: Pues sí, porque en un tebeo no hay un algoritmo. No hay nadie anotando cómo gastas tu tiempo. No aprenden nada sobre ti. Así que lo que más me interesa ahora mismo de los tebeos, de los libros, es que leerlos es un acto de rebeldía. Incluso las grandes compañías que nos publican a nosotros no saben el tiempo que pasan los lectores con los tebeos. Y eso es una de las cosas que me parecen más interesantes de los tebeos frente al cine u otros medios. Son más difíciles de controlar.

Diario de Ferrol: Sí. Te sales del sistema.

Deniz Camp: Y hablando estrictamente de negocio. Quiero hacer arte que me interese a mí. Y los tebeos son uno de los pocos medios artísticos comerciales donde puedes ser tú. He hablado con muchos guionistas de cine y de tele y siempre te hablan de los compromisos, de los límites. Se dan por asumidos. Tu impulso inicial solo es eso, el principio. Luego van a decidir muchos otros, algunos que no tienen nada que ver con el proceso artístico. Pero lo que me encanta de trabajar con Stipan o Javi es que sus sugerencias hacen mis ideas mejores. Y sus opiniones, incluso cuando ven algo de manera diferente a mí, son opiniones desde dentro del proceso. Pero en muchos otros medios, televisión, cine, etcétera, son muchísimas opiniones de muchísima gente que pesan al final más que las tuyas como artista. Y muchas veces, además, estas opiniones no tienen mucha calidad porque son de personas que no son artistas, o que sacan sus conclusiones de una prueba de público o de un supuesto sentido común. Pero en los tebeos, especialmente en Image, pero también lo que he hecho en DC o Marvel, nadie me ha dicho, realmente, cómo debía de hacer nada.

Stipan Morian: Yo no me creo que nos dejen hacer lo que hacemos [risa general].