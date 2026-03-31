Charo Pita y Marjorie Pourchet ganan el Premio Internacional de Álbum Ilustrado de Fuengirola

Foto de la entrega del premio en la edición de 2025 Ayuntamiento de Fuengirola

La escritora coruñesa Charo Pita y la dibujante francesa Marjorie Pourchet son las ganadoras de la quinta edición del Premio Internacional de Álbum Ilustrado Ciudad de Fuengirola por su obra –el título es provisional– ‘Sopa de zanahoria’, dotado con 10.000 euros y que será publicado por la pontevedresa OQO Editora.

El jurado destaca de la obra que “hunde sus raíces en la tradición y en la oralidad, al tiempo que ofrece una relectura contemporánea y respetuosa con el cuento original”, de la autoría del inglés Graham Oakley. La “sólida relación entre el lenguaje textual y el visual, que dialogan y se complementan para construir una narración coherente, emotiva y eficaz”, es otra de las virtudes que resalta el fallo del certamen.

El texto aborda la importancia del trabajo colectivo y la solidaridad y, en el plano visual, la propuesta colorista y de detalle de Pourchet permiten “prolongar la experiencia de la lectura más allá del texto”.

Además, el jurado ha concedido un accésit a ‘Diez gatos aburridos’, de Txabi Arnal y Roger Olmos, que también publicará OQO. En este caso, la obra gira alrededor de temas como la toma grupal de decisiones y la aceptación del fracaso como parte del aprendizaje.

El jurado de esta edición estuvo presidido por Rodrigo Romero, concejal de Cultura del Ayuntamiento de Fuengirola, e integrado por Marisa Núñez y Xoán Couto, de OQO; la escritora e investigadora María Cristina Herreros, 'Ana Griott'; el ilustrador Pep Montserrat; y la especialista en literatura infantojuvenil María Isabel Borda. Como secretaria ejerció María Dolores Marín, directora de la Red de Bibliotecas de Fuengirola.

Las obras se presentarán el 26 de octubre en la Biblioteca Miguel de Cervantes de la localidad malagueña.