Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Nordesía

Charo Pita y Marjorie Pourchet ganan el Premio Internacional de Álbum Ilustrado de Fuengirola

El título provisional de la obra es 'Sopa de zanahoria'

Redacción
31/03/2026 12:15
Foto de la entrega del premio en la edición de 2025
Foto de la entrega del premio en la edición de 2025
Ayuntamiento de Fuengirola
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

La escritora coruñesa Charo Pita y la dibujante francesa Marjorie Pourchet son las ganadoras de la quinta edición del Premio Internacional de Álbum Ilustrado Ciudad de Fuengirola por su obra –el título es provisional– ‘Sopa de zanahoria’, dotado con 10.000 euros y que será publicado por la pontevedresa OQO Editora.

El jurado destaca de la obra que “hunde sus raíces en la tradición y en la oralidad, al tiempo que ofrece una relectura contemporánea y respetuosa con el cuento original”, de la autoría del inglés Graham Oakley. La “sólida relación entre el lenguaje textual y el visual, que dialogan y se complementan para construir una narración coherente, emotiva y eficaz”, es otra de las virtudes que resalta el fallo del certamen.

El texto aborda la importancia del trabajo colectivo y la solidaridad y, en el plano visual, la propuesta colorista y de detalle de Pourchet permiten “prolongar la experiencia de la lectura más allá del texto”.

Además, el jurado ha concedido un accésit a ‘Diez gatos aburridos’, de Txabi Arnal y Roger Olmos, que también publicará OQO. En este caso, la obra gira alrededor de temas como la toma grupal de decisiones y la aceptación del fracaso como parte del aprendizaje. 

El jurado de esta edición estuvo presidido por Rodrigo Romero, concejal de Cultura del Ayuntamiento de Fuengirola, e integrado por Marisa Núñez y Xoán Couto, de OQO; la escritora e investigadora María Cristina Herreros, 'Ana Griott'; el ilustrador Pep Montserrat; y la especialista en literatura infantojuvenil María Isabel Borda. Como secretaria ejerció María Dolores Marín, directora de la Red de Bibliotecas de Fuengirola.

Las obras se presentarán el 26 de octubre en la Biblioteca Miguel de Cervantes de la localidad malagueña.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Foto de la entrega del premio en la edición de 2025

Charo Pita y Marjorie Pourchet ganan el Premio Internacional de Álbum Ilustrado de Fuengirola
Redacción
Las nuevas monedas en el Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense

Galicia agranda su patrimonio numismático
X. Fandiño
A Filmoteca de Galicia cumpre 35 anos de labor de recuperación e difusión do cine propio

Jaime Pena, director da Filmoteca de Galicia: “O cine galego está no seu mellor momento”
X. Fandiño
NORDESÍA (21)

Desde la mar | Tratamiento y aprovechamiento de los residuos en los buques
Raúl Villa