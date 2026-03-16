Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Nordesía

The Teacher | Por que xa non me falas?

“Nun tempo duro coma o noso, bótase de menos unha resposta máis xeral e contundente desde a cultura”, por Suso Basterrechea

Suso Basterrechea
16/03/2026 11:59
NORDESÍA (22)
A principios de outono estiven uns días en Kassel. A miña filla, estudante de Belas Artes, ía pasar uns meses alí de Erasmus, así que decidimos acompañala na súa chegada á cidade. A localidade alemá non é moi grande, pero ten unha singular importancia no contexto da arte contemporánea. Cada cinco anos celébrase a documenta (con d minúscula), que dura 100 días, e no noso ámbito é un dos eventos máis importantes do mundo. 

A min, cando viaxo, gústame colonizar o novo territorio, e isto consiste, basicamente, en que me saúden con naturalidade cando entro nalgún local de hostalería da contorna. 

Con este obxectivo púxenme a pasear pola que parecía a rúa principal, buscando un establecemento que se axustase un pouco aos parámetros ideais dos meus gustos. Nun momento determinado, dita avenida semellaba abrirse a unha praza ou parque extenso, e, para a miña sorpresa, desde unha cafetería, nun cartel iluminado, Joseph Beuys sinalábame co dedo. A ver, non adoito ser moi fanático de personalidades, pero, en fin, Beuys é un dos meus artistas preferidos do século XX, e se el me chama, eu vou. 

Xa dentro deime de conta da importancia do lugar. Naqueles xardíns o artista iniciara, en 1982, unha das súas obras máis icónicas, a plantación de 7.000 carballos axudado por un grupo de persoas voluntarias e ao longo de varios anos. 

De lonxe distinguín, diante do Fridericianum, considerado o primeiro museo público da Europa continental, e sede de documenta, a máis famosa destas árbores, a que plantou o propio Joseph. Nin que dicir ten que para alí fun correndo e á sombra da obra de arte fíxenme unha foto. Cometín, iso si, o erro de sacala no ángulo contrario da que inmortalizou a Beuys. 

A peza hoxe en día está perfectamente integrada en Kassel, e case podemos dicir que é un dos seus orgullosos símbolos. Hai que sinalar que cando se expuxo a actuación tivo, desde a poboación, o mesmo rexeitamento xeralizado que seguramente tería en Ferrol, e con igual argumento, quitaba prazas de aparcamento. Non somos tan raros. 

Joseph Beuys desenvolveu o seu traballo dentro dun movemento denominado Fluxus, e que tivo especial importancia nas décadas dos anos 60 e 70. En esencia, rexeita a arte como simple fabricante de obxectos de culto e mercado e enténdese a creatividade como o auténtico motor dunha revolución ou cambio social. Cunha gran influencia dos dadaístas, ese grupo de creadores que, en plena I Guerra Mundial, entenderon que a cultura occidental fracasara e, polo tanto, había que “asasinala”, decidiron dar a volta ás súas formulacións. Se Duchamp enchía o mundo da arte de obxectos cotiáns, Fluxus tenta o contrario: baixar coa arte á vida ordinaria co fin de transformala. 

O certo é que esta actitude ten unha grande influencia na miña vida e no meu coñecemento público. Se vas facer arte ecolóxica, planta un bosque; se vas facer arte política, preséntate a unhas eleccións. O propio Beuys era membro fundador dos verdes alemáns. 

O seu concepto da creación era moi democrático. Todo ser humano no seu ámbito de actuación é un artista sempre que o realice con orixinalidade e enerxía e co horizonte permanentemente posto en mellorar o mundo. 

Vou tratar de explicalo co acontecido nun dos nosos barrios, Canido, e que, por certo, tanta polémica xerou, no seu día, nun dos meus artigos. 

Nas Meninas o abraiante non son tanto as manifestacións pictóricas que van conformando ese museo ao aire libre. O realmente importante é como a partir dun reclamo ou convocatoria, e coa implicación de boa parte da poboación, se transforma para mellor a realidade urbana dun espazo. Ese exactamente é o espírito Fluxus. Baixo os seus preceptos tamén se pode valorar como peza artística o dinamismo veciñal e cultural que se mantén nese lugar. Todo iso é un exemplo de enerxía colectiva e vocación de dinamizar un barrio desde actuacións e solucións que resultan moi plásticas. 

En fin, a vida como auténtica obra de arte. É por iso que moitas das súas manifestacións son moi efémeras, motivo polo que adquiriron moita importancia no seu momento novas formas de rexistro ou documentación como a fotografía ou o videoarte. 

No meu mundo, o que non é tradición é plaxio, así que poden atopar polas rúas do meu hábitat natural, A Magdalena, que vou maior e son vago, algúns adhesivos de bo tamaño onde aparezo en distintas etapas e situacións vitais. A maioría son reais, aínda que tamén as hai inventadas, licenzas poéticas. 

Como queira que adoito deixar constancia destas actuacións nas miñas redes sociais, o outro día un descoñecido comentounas, con aparente agresividade, utilizando o termo “onanismo”. E é certo, pero sen sexo, retruquei eu. 

Nun tempo duro coma o noso, bótase de menos unha resposta máis xeral e contundente desde a cultura. Se naqueles momentos, tamén comprometidos: Guerra Fría, conflito de Vietnam…xerouse unha resposta artística utópica, hoxe non podo imitar dita actitude sen unha alta dose de ironía. Tanto é así que non son poucas as persoas que se me achegan e móstranme a súa solidariedade polo que entenden como unha agresión externa cara a miña persoa. 

Unha das imaxes seleccionadas é aquela tomada en Kassel, sentado á beira do carballo de Beuys. En todas incluíu un texto que di: Por que xa non me falas, Joseph? Unha referencia melancólica a outra performance onde o creador explicaba pintura a unha lebre morta. A nostalxia de cando se quixo facer a revolución desde a arte. 

Ocupemos as rúas con arte, con política, con amor, con sexo, con relixión ou poesía… aínda que só sexa para rir de nós mesmos. 

Te puede interesar

