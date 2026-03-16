Píldoras Literarias | Otra joya ilustrada de Tusitala

No hay más que un puñado de autores de literatura fantástica y de aventuras que puedan sentarse en la misma mesa que Robert Louis Stevenson, “Tusitala” o el contador de historias, como lo llamaban en Samoa.

‘La isla del tesoro’ y ‘El extraño caso del doctor Jekyll y Mr. Hyde’ son los dos títulos más reconocidos y también los que con mayor suerte han atravesado las décadas, pero en la obra del escritor escocés hay muchas otras muestras de su capacidad para la narración, para recoger y filtrar el pulso de su tiempo y de su mundo –amplio, pues sintió una fascinación especial por latitudes bien alejadas de las suyas– y presentarlas al público con esa extraordinaria envoltura.

Es el caso de El diablo en la botella, un precioso relato que rescata Nórdica y que, además del aliciente en sí mismo que son las historias de Stevenson, cuenta con otros reclamos: las ilustraciones del gran –grandísimo: Premio Nacional de Ilustración– Emilio Urberuaga y una nueva traducción coral del Colectivo Stevenson BdeL.

Entre todos relanzan esta historia protagonizada por Keawe, al que se le presenta la opción de comprar una botella con la que cumplir sus deseos, una vuelta de tuerca a un clásico universal –el pacto con el diablo– en la que Stevenson plantea un dilema moral. Literatura de altos vuelos.