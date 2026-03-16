Letras Atlánticas | Moncho Seixo, fraseólogo galego
“É imprescindible que tamén este nivel de lingua se coide, pois forma parte esencial do que o noso idioma é como tal”, por Armando Requeixo
Un dos aspectos nos que se revela con maior intensidade o celme dunha lingua é a súa fraseoloxía. As galegas e galegos, como calquera outro pobo do mundo, codificamos nas nosas unidades fraseolóxicas a nosa cosmovisión do mundo, das xentes e das cousas. Por iso este plano da lingua é o máis complexo para a aprendizaxe, tanto para os falantes nativos coma para os que a adquiren como neofalantes.
Secasí, os traballos de planificación do corpus e codificación da norma do noso idioma centráronse tradicionalmente noutros niveis, de xeito significado nas cuestións que teñen que ver coa ortografía e a morfoloxía e, subsidiariamente, coa fonoloxía ou a sintaxe, reservando un discreto segundo plano para a fraseoloxía.
Por iso estimo tan valiosos os traballos dicionarísticos, as compilacións e manuais nos que a nosa fraseoloxía se recupera, se explica e se pon ao servizo da comunidade falante. É imprescindible que tamén este nivel de lingua se coide, pois forma parte esencial do que o noso idioma é como tal.
Deixo aquí por escrito o anterior para que se comprenda mellor o valor que outorgo a un volume como Non todo o que cae na rede é peixe (Morgante), do vigués Moncho Seixo, fraseólogo de longo alento ao que debiamos xa traballos tan interesantes como ‘Perdóolle o mal que me fai polo ben que me sabe. Unha aproximación aos campos semánticos da comida e da bebida na fraseoloxía galega’ (2013), ‘Hai cousas que parecen lousas. Unha nova achega á fraseoloxía do Cachafeiro (Forcarei)’ (2016) ou ‘Dese pau teño eu unha gaita. A fraseoloxía na obra de Manuel Leiras Pulpeiro’ (2004), extraordinaria colleita esta última só comparable ao seu labor como coautor no ‘Dicionario fraseolóxico galego’ (2000).
A intención e o alcance deste ‘Non todo o que cae na rede é peixe’ son claras e transparéntase no seu subtítulo: “500 xoias fraseolóxicas galegas”. Dito doutro xeito por voz do propio colector no limiar ao texto: “Coa publicación deste pequeno dicionario pretendemos divulgar estas 500 unidades fraseolóxicas co obxectivo de que sexan coñecidas para que poidan despois ser empregadas. Un bo número delas son xa abondo coñecidas, mais tamén incluímos outras que aínda non tiveron esa sorte por diferentes motivos e hainas mesmo que non foron aínda publicadas, que nós saibamos. Coidamos que por volta dun 30 por cento non aparecen nos principais dicionarios. Cualificámolas como xoias por coidarmos que hai moito enxeño e moito humor nun bo número delas e, sen dúbida, reflicten moito da vida e das vivencias do noso pobo e fan, en definitiva, parte da nosa cultura”.
E abofé que non lle falta razón a Seixo, especialmente sensible en evitar as unidades fraseolóxicas e expresións que el considera castelanismos evitables, propoñendo, poño por caso, substituír “ao mellor” polas máis xenuínas “se cadra” ou “se callar” e mesmo “talvez”, “pode que” e “poida que”. Ou, por exemplo, deixar a un lado “menos mal” para servirnos das máis enxebres “(aínda) bo é” ou “aínda ben”.
Con esta filosofía, os case dous centos e medio de páxinas desta obra compilan o medio milleiro de unidades fraseolóxicas anunciadas acompañándoas de estimables exemplos de uso, principalmente tirados de obras literarias e prensa, aínda que tamén se acudiu a grandes corpus informatizados como o ‘Tesouro Informático da Lingua Galega’ (do Instituto da Lingua Galega) ou o ‘Corpus de Referencia do Galego Actual’ (do Centro Ramón Piñeiro), amais de a exemplos extraídos da fala viva e “colaboradores e informantes”. Se a todo o anterior sumamos que o libro ofrece unha lista castelán-galego coa finalidade de que se relacionen as expresións das dúas linguas para evitar usos alleos e innecesarios para o noso idioma, temos razóns máis que sobradas para congratularnos pola publicación deste ‘Non todo o que cae na rede é peixe’, un achega polo que cómpre felicitar a Moncho Seixo, un dos nosos máis notorios fraseólogos.