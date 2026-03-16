Bromuro catódico | Los hombres buenos

Hay una estirpe de actores, del cine americano, que logran de manera ejemplar encarnar a los hombres buenos; eso no quiere decir, obviamente, que sean hombres buenos en el mundo real, pero hay algo en su apariencia, en sus rostros, y especialmente en sus miradas, que logra transmitir ese peso moral, esa honradez, esa empatía por los otros. Gary Cooper era de esta estirpe. James Stewart también. Y, evidentemente, el número 1, el que encarnó a Atticus Finch en ‘Matar a un ruiseñor’, Gregory Peck.

Con Joel Edgerton continúa la tradición; lo único que se rompe es, evidentemente, el país de origen, ya que el actor nació en Australia. Pero como su carrera se está desarrollando en Estados Unidos, pues es uno más del legado que hablamos. Hay como poco tres películas en las que encarna a este arquetipo del hombre bueno: el hermano mayor de ‘Warrior’, el marido paleto y encantador de ‘Loving’ y, ahora, el marido y padre abnegado, e impenitente currante, de Sueños de trenes.

Este personaje, que responde al nombre de Robert Grainier, me parece que logra sublimar este rol. Incluso antes de aparecer en pantalla, con la mirada dolida, y al mismo tiempo serena, de su yo infantil, mientras un narrador muy a lo Malick, poético también como lo suelen ser los del cineasta de Ottawa, nos cuenta cómo este tipo, Robert, ya de niño, miraba a la violencia ejercida por otros con inmensa pena. En una escena memorable, probablemente la mejor de la cinta, Robert asiste a un brote de violencia y crueldad infinita que lo deja tullido emocionalmente, pleno de pesadillas cíclicas y recurrentes: ve cómo a un compañero de trabajo, chino, que trabajaba, como él, en la construcción de las vías del tren en un largo puente, lo despeñan tres desconocidos sin explicar los motivos; simplemente, lo cogen y lo arrojan al vacío.

Robert tendrá el cargo de su conciencia también que, si bien preguntaba en todo momento a los recién llegados qué pretendían hacer y por qué estaban llevándoselo, que en un momento de la escena él también le coge los pies al chino para intentar que deje de resistirse a sus captores. Aunque no vemos lo más crudo, visualmente, de la violencia, la laceración y quiebre del cuerpo arrojado desde esa espeluznante altura, el alarido del chino en caída es suficiente para ponernos a flor de piel de Robert: listos para el trauma recurrente.

El contraste con este momento seminal es el hogar de Robert. Una dulcísima, serena y sencilla alegría con su mujer y su hija, cuya única nube es los largos periodos de ausencia en los que Robert se busca el pecunio como obrero, leñador... lo que toque. Son de una sencillez, otra vez, malickiana estas estampas. Y aunque hablan de verdades muy simples, el peso que sabe darle la mirada de Edgerton a cada uno de esos pequeños momentos hogareños, llena más el espíritu que el más brillante de los diálogos. Aunque también hay reflexiones en voz alta dignas de ser atesoradas: “Veo que cada vez que vengo [su hija] es una persona distinta. Siento que me estoy perdiendo lo más importante de la vida”. A lo que su mujer responde: “Creo que tienes razón.”

‘Sueños de trenes’, a buen seguro, no va a ganar el Oscar. Joel Edgerton ni siquiera está nominado. Pero no tengo dudas de que es una de las películas clave de este 2026 en el que los hombres malvados, los genuinamente oscuros, están campando a sus anchas su extrema violencia y cinismo. En personajes como el Robert de Edgerton en esta ‘Sueños de trenes’ o como el maravilloso sacerdote exboxeador encarnado por Josh O’Connor en ‘Puñales por la espalda: De Entre los Muertos’ yacen la cura para estos tiempos caóticos, desalmados y deprimentes por los que nos arrastramos. Probablemente, hasta que decidamos despertar y pagar con una moneda semejante a la de Robert: con la empatía, la escucha, la amistad, una buena parte de nuestras miles y miles de interacciones con el prójimo.