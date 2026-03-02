Pílulas Literarias | As vellas contas pendentes
O Día das Letras deste ano, dedicado a Begoña Caamaño, permítenos revisitar a obra dunha xornalista e escritora de primeiro nivel que finou prematuramente non sen antes regalarnos algúns títulos coma este de “Morgana en Esmelle”, unha reviravolta á Materia da Bretaña coa que Cunqueiro puxera a literatura galega á altura das máis modernas e talentosas do momento.
Caamaño recolle e reformula esa tradición relatando a historia da irmá maior do futuro rei Artur, Morgana, xa no epílogo da súa vida, cando decide saldar as vellas contas pendentes con Merlín en Esmelle. A través de diferentes voces –Felipe, o criado do meigo, Merlín, Morgana e as crónicas de Ávalon–, Caamaño tece unha historia apaixoante que enche os ocos dos relatos anteriores, e faino, ademais, desde unha perspectiva feminina, coa propia Morgana e Viviana como voces máis significativas.
A autora soubo darlle a esta narración que foi distinguida, entre outros, co Premio da Crítica, unha profundidade extraordinaria, traballando dunha maneira magnífica os caracteres dos seus personaxes. Pero, por riba de todo, quixo presentar preguntas para a reflexión de quen se achegue a estas páxinas: paga a pena manipular as cousas (as relacións, os desexos) aínda en aras dun ideal superior? Paga realmente a pena?