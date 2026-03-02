Desde la mar | Sistema de balizamiento marítimo y ayudas a la navegación

La IALA (Asociación Internacional de Ayudas a la Navegación Marítima) es una organización que normaliza las ayudas a la navegación, y entre ellas, las del sistema de balizamiento. Este procedimiento está formado principalmente por dos tipos de señales: las marcas laterales y las marcas cardinales.

El balizamiento establece las reglas aplicables a todas las marcas fijas y flotantes (excepto los faros) destinadas a indicar los límites laterales de los canales navegables, y los peligros a la navegación. El sistema de ayudas a la navegación marítima de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao consta de un total de 9 faros y 146 señales situadas a lo largo del tramo de costa que abarca desde la ría de Ares hasta la de Ribadeo.

Antecedentes

A comienzo de los años setenta, a nivel mundial existían más de treinta sistemas de balizamiento marítimos (SBM) diferentes. Y por si fuera poco, algunos establecían reglamentaciones totalmente contradictorias entre ellos. Por ejemplo, unos países utilizaban las luces verdes para indicar el costado de estribor de los canales y otros las rojas para el mismo fin. Este caos hizo necesaria la implementación de soluciones, agilizadas por una serie de naufragios acaecidos en el estrecho de Dover en 1971.

Para satisfacer a todos los implicados se consideró necesario establecer dos sistemas: uno que utilizara el color rojo para señalar el lado de babor de los canales y otro que empleara el verde para marcar ese mismo costado. Estos sistemas fueron denominados A y B, respectivamente. Las reglas para el Sistema A (el europeo) fueron aprobadas por la Organización Marítima Internacional (OMI) en 1976, y las reglas para el Sistema B fueron finalizadas en 1980 (de aplicación en América, Japón, Corea y Filipinas).

El Sistema de Ayudas a la Navegación de la IALA se divide en dos partes: el Sistema de Balizamiento Marítimo (SBM) por un lado, y otras Ayudas a la Navegación por el otro, que comprenden dispositivos fijos y flotantes. El sistema es físico, aunque a veces aparece combinado con medios electrónicos.

El SBM consta de seis señales que pueden utilizarse en forma individual o combinada. El navegante puede distinguirlas fácilmente gracias a la identificación de sus características. Las marcas laterales presentan diferencias entre las regiones de balizamiento A y B, mientras que los otros cinco tipos de señas son comunes a ambas regiones.

Marcas laterales

En función de un “sentido convencional de balizamiento”, las marcas laterales de la región A utilizan los colores rojo y verde, de día y de noche, para indicar los lados de babor y estribor respectivamente de un canal. En la región B la disposición de los colores es a la inversa.

Marcas cardinales

Una marca cardinal indica que las aguas más profundas, en la zona en que se encuentra colocada, son las del cuadrante que da nombre al distintivo. Este tipo de marcas cardinales no tienen forma especial, normalmente son boyas de castillete o de espeque, están siempre pintadas con bandas horizontales amarillas y negras, y su marca de tope característica, formada por dos conos superpuestos, es de color negro.

Marcas de peligro aislado

La señal de Peligro Aislado se coloca sobre, o próxima, a un peligro rodeado por todas las partes de aguas navegables. Las marcas de peligro aislado son negras, con una o más bandas anchas horizontales rojas. Su seña de tope está formada por dos esferas negras superpuestas.

Especiales

Las marcas especiales indican una zona o una configuración particular cuya naturaleza exacta está indicada en la carta u otro documento náutico. Las señas especiales son de color amarillo y pueden llevar una marca de tope en forma de X, y si tienen luz, es amarilla.

Peligros nuevos

Los “Peligros Nuevos” son peligros descubiertos recientemente que no están representados aún en las cartas náuticas.

Exponav: boya-baliza

Se trata de una boya metálica, de 2 metros de diámetro y 9,5 metros de altura. Estuvo instalada en la ría de Ferrol, en Punta San Martín, señalando el veril del canal de acceso al puerto. La boya consta de tres partes diferenciadas, que son, de abajo a arriba: la cola, el flotador y el castillete (parte emergida). Esta boya prestó servicio desde 1998 hasta el 2015, y su instalación en el museo fue un trabajo muy complejo. Hubo que cortarla, y el reto máximo de la operación fue poner la estructura en vertical, algo nunca visto en un espacio museístico interior.

*Raúl Villa es doctor ingeniero naval, oficial de la Armada y capitán de la Marina Mercante.