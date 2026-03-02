Bromuro Catódico | C de cáncer, de Corea y de capitalismo

“Algo huele a podrido en Dinamarca”, decía Marcelo en el Acto I de Hamlet. Si la ficción nos dejara capturar olores, estoy muy convencido de que el pestazo que impregnaba a los daneses tenía que ser muy, muy parecido al que asfixia cada uno de los fotogramas de No hay otra opción, última película de Park Chan Wook, última joya de uno de los mejores cineastas del último cuarto de siglo.

Estamos en las mismas coordenadas de Parásitos, pero con una génesis muy peculiar. La película, que Chan Wook dedica a Costa-Gavras, el heleno de 93 años que ha sido, durante su gigantesca carrera, uno de los cineastas más políticos que haya parido el séptimo arte, es a su vez una nueva adaptación de la novela The Ax de Donald E. Westlake, que Costa-Gavras ya adaptó, precisamente, en Arcadia (2025).

La premisa es vitriólica: un ejecutivo de una empresa papelera se va a la puta calle; de pronto, su vida idílica, representada por una esposa guapa, unos hijos inteligentes y un casoplón con finca, está completamente en entredicho. ¿Qué hacer? Pues… pasar a la ofensiva. Esto es, mirar quiénes son tus competidores en el mercado de trabajo y asesinarlos; uno a uno.

No he visto “Arcadia” de Gavras, aunque será bien interesante ese visionado ni leído aún la novela de Westlake. Pero estoy muy convencido de que la pátina de locura, de gran guiñol casi casi de esperpento valleinclanesco es cosa, exclusiva, de Park Chan Wook.

La mirada totalmente enloquecida (¡y divertida!) que Chan Wook otorga a esta ficción nos devuelve lo que el cineasta realmente busca y que es lo mismo que hemos visto en muchas obras maestras recientes del cine coreano; citábamos Parásitos, pero desde luego El juego del calamar es otro enorme ejemplo de la tendencia. Corea se pudre de éxito; su implantación salvaje del ultracapitalismo, que la ha convertido en el país de moda en el mundo entero, echándole incluso un pulso a Japón por derrocar la hegemonía del poder blando americano en la cultura popular, está pagando el pato.

Es una sociedad podrida hasta el tuétano, donde los seres humanos rápidamente llegan a ese “No hay otra opción”. A creerse que un fin loable (su bienestar) justifica cualesquiera los medios. Me contaba un amigo hijo de coreanos que la cosa se puede poner tan mal allí como para que los adolescentes planeen el asesinato de sus compañeros de instituto más brillantes para pavimentar una carrera de mayor éxito para sí mismos. Es decir, la premisa de la película. Un océano de pirañas, vaya.

Chan Wook es extremadamente inteligente en llevarlo al esperpento y en hacer que el protagonista parezca más un inútil improvisando, un Mortadelo de Ibáñez, que un tipo realmente inteligente ejecutando un plan quirúrgico y desalmado. De hecho, hay una escena descacharrante, larga (es una película de secuencias prolongadas, de absurdo hilarante encadenado) en el que el protagonista, que iba con la intención de matar a otro de los posibles competidores que encuentra en el mercado de trabajo para que lo vuelvan a fichar como directivo papelero, se encuentra con que la mujer de ese interfecto al final hace el trabajo por él; y luego lo persigue por el bosque, liándose a tiros y a gritos.

Por supuesto, siendo una película de Wook, es suntuosa e hipnótica en la puesta en escena. No nos encontramos con las cimas estéticas y barrocas de una Oldboy, pero ya desde el principio, abriendo precisamente con la misma melodía que esta cinta, el “Adagio del concierto nº23 de piano” de Mozart, una de las mayores obras maestras que haya dado la música y que encaja como un guante en la tragicomedia que vamos a presenciar, el coreano demuestra estar en plena forma de sus poderes.

Tal vez la mejor escena, caracterizada por ese obsesivo ojo que tiene para el color y la composición, sea cómo la madre de la familia en apuros escucha, contra una puerta de un extraño tono dorado, a su hija prodigio tocar por primera vez el cello, desatada, en el hogar. Un poco simbolizando que incluso que en esa perenne tormenta de mierda que viven los surcoreanos ávidos de éxito capitalista hay también oasis de otra cosa; de verdadera humanidad, digna de ser salvada. Así, por decirlo rápido, una de las mejores del año. O sea, que a calentar butaca.