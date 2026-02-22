Un hombre sentado | Esto no es lo que hay

Ayer leía en un artículo de Irene Vallejo –la autora del anómalo bestseller El infinito en un junco– una reflexión que me encantó: “Desde siempre, el cinismo irrumpe en el debate ético con aura de experiencia, sagacidad y realismo”.

No es una idea nueva, pero conviene recordarla, y más si está tan bien expresada. Sobre todo ahora, en estos momentos de incertidumbre y dureza, en los que por momentos perdemos pie, que es cuando ese cínico pretendidamente realista tiene más fácil su habitual y cómodo “Es lo que hay”.

La situación política internacional –o al menos la que más llama nuestra atención, y que tendemos a considerar la única– pone en bandeja ese tipo de lecturas. Lecturas lúcidas y bien documentadas, que explican las cosas con claridad, y punto. Se trate del vuelco de la relación transatlántica, de la falta de escrúpulos de las empresas a la hora de maximizar beneficios o de qué hacer con la vivienda, el argumento de que las cosas son así está siempre disponible, y de hecho son legión los que echan mano de él.

No sé si alguien en su sano juicio, salvo hablando de cine o literatura, podría desaconsejar o criticar en serio el realismo: el realismo consistente en conocer los datos y atenerse a ellos, en lugar de amoldarlos a nuestros deseos; el realismo que identifica, ordena y tiene en cuenta todas las prioridades, en lugar de quedarse solo con las más vistosas; el realismo entendido como lo contrario a la ingenuidad, es la base de cualquier análisis y la consiguiente toma de decisiones.

Pero ese es, repito, el realismo opuesto a la ingenuidad. Y la ingenuidad no es lo mismo que el idealismo, como yo mismo le contesté a mi tribunal de tesis, cuando me sugirieron que podía haber caído en el primero. Una cosa es reconocer y asumir la realidad, y otra muy distinta renunciar a mejorarla. Y cuando el realismo no admite más que el conformismo y la aceptación del “es lo que hay”, y mira con media sonrisa cualquier iniciativa de cambio –incluidas las sensatas y racionales–, entonces deja de serlo y se convierte en cinismo. El cinismo que menciona Vallejo y que llega siempre, como ella dice, investido del prestigio de la astucia y la madurez, de vuelta ya de todo, para abrirnos los ojos a los ilusos.

“‘La diferencia entre un realista con ideales y un cínico es que el primero, puede perseguir un cambio; el cínico se ha rendido e intenta convencer de que la suya es la única postura inteligente”

Escribía hace unas semanas, aquí mismo, que en los análisis de la situación internacional yo echaba de menos la parte del juicio, del juicio ético o moral, como ustedes prefieran. Pero lo echo en falta, no en las opiniones partidistas o personales de la calle, sino entre los expertos. Entiendo su aproximación aséptica y desapasionada a los problemas, como la de cualquiera que se pretenda científico -los cuerpos se atraen con una fuerza proporcional al producto de sus masas, pero inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa, lo cual me parece francamente mal, podría decir Newton, de lo contrario-; pero lamento que no haya muchos que, sin perder esa fiabilidad, sin caer en las meras simpatías o antipatías, no continúen desde ese punto y digan y expliquen, por ejemplo, que las esferas de influencia de las potencias regionales no son solo lo que hay, sino que, además, conforman una situación peor, que supone un paso atrás. Alguien que explique que el multilateralismo, a pesar de sus claras limitaciones y sus errores de principio, y por mucho que parezca ya defenestrado, era al menos el camino correcto hacia un mundo justo y civilizado que -es cierto- estaba aún muy lejos, pero al menos se veía por delante, y no como ahora, que lo vamos dejando cada vez más atrás.

Y, sin embargo, demasiados análisis describen, identifican causas y deducen consecuencias, y ahí lo dejan: esto es lo que hay, nos dicen, y ahora ya lo entienden, así que espabilen y despierten de su mundo de Pin y Pon.

No es suficiente. No me basta.

En mi opinión, la diferencia entre un realista con ideales y un cínico es que el primero, sin llamarse a engaño sobre cómo son las cosas, puede perseguir un cambio, se plantea mejorarlas; el cínico, por el contrario, se ha rendido y además te intenta convencer de que la suya es la única postura inteligente. Aunque toda esa inteligencia no le permita ver hasta qué punto sus diagnósticos acertados no son, la mayoría de las veces, más que profecías autocumplidas.

Y las menciones a la ONU, a la no proliferación nuclear, a la lucha contra el cambio climático o contra la misma pobreza son recibidas con sorna resabiada, con una risita y un suspiro. Y las opiniones que se dicen serias, como las propias personas que las sostienen, se protegen tras la incredulidad del listo.

Es el cinismo confundido con la inteligencia. Es el cinismo como excusa.