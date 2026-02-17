Desde la mar | Redmar, la red de medida del nivel del mar que tiene Puertos del Estado

Los mareógrafos son instrumentos que nos permiten registrar los movimientos verticales del nivel del mar y conocer las mareas. Estos movimientos de subida y bajada del agua, que se observan dos veces al día, pueden quedar registrados de manera gráfica, numérica o digital.

En España existen dos redes de mareógrafos que monitorean el nivel del mar en tiempo real, generando series históricas para su análisis. Estos dos sistemas son la red de mareógrafos del Instituto Geográfico Nacional –IGN– y la red Redmar de Puertos del Estado, operativa desde el año 1992 y que posee en la actualidad 42 estaciones en funcionamiento desplegadas en las 28 autoridades portuarias españolas de interés general.

Nivel medio en Alicante

En 1857, el Instituto Geográfico Nacional comenzó la elaboración del mapa topográfico español y la elección de la “cota cero” (origen) o “datum”. En 1870, este punto quedó fijado en Alicante debido, entre otras causas, a la benevolencia y tranquilidad del mar Mediterráneo. En Galicia solo existe un mareógrafo dependiente de este instituto, el de A Coruña.

Además, cada puerto, por su parte, define un nivel de referencia o cero conveniente para la realización de obras y dragados. Es lo que se conoce con el nombre de “cero del puerto”. Los mareógrafos de la Redmar están por norma general referidos al cero del puerto.

¿Qué son?

Un mareógrafo es una instalación permanente y fija para el registro del nivel del mar con algún instrumento especializado. Se suele ubicar en una caseta o edificio próximo a la línea de costa. La mayoría de las estaciones de marea se encuentran en el interior de los puertos, para también escapar del ambiente corrosivo marino.

El instrumento de medida más tradicional es la regla de mareas, que consta de una escala graduada sobre la que se mide directamente la altura del mar. También existen los registradores mecánicos de flotador, y más modernos son los codificadores angulares. Lo más reciente que se está instalando, como en la red Redmar, son los sensores radar que emiten impulsos cortos que se reflejan en el agua y regresan al sensor en forma de eco. El tiempo que transcurre en el recorrido es proporcional a la distancia recorrida. Este sistema no exige estar en contacto con la lámina de agua para registrar las variaciones del nivel del mar.

La red

El sistema Redmar nació ante la necesidad de poder disponer de una red de medida de nivel del mar que permitiera la consulta del dato en tiempo real. En 1992 comenzó el almacenamiento sistemático de los datos registrados por los primeros mareógrafos acústicos que fueron instalados en 14 puertos de nuestro sistema portuario.

Posteriormente, en 2001 surgió la necesidad de sustituir los equipos originalmente instalados y llegaron equipos basados en sensores de presión. Pero finalmente, y tras pruebas con los equipos radar, los mareógrafos Miros, basados en tecnología de barrido de frecuencias, fueron los seleccionados.

El radar Miros posee alta precisión en las medidas individuales y permite seleccionar el intervalo de muestreo. Los nuevos modelos además también miden agitación, proporcionando series de altura significante y periodo medio cada 20 minutos. Para controlar la estabilidad de la referencia de los mareógrafos, se utilizan al menos dos señales de referencia: una junto al mareógrafo, y otra en un lugar más estable nivelada con la anterior (señal principal de referencia).

Galicia y Ferrol

En Galicia tenemos 10 mareógrafos dependientes de la red Redmar. Tres están en la costa de la provincia de Pontevedra (Vigo, Marín y Vilagarcía), seis en aguas de la provincia de Coruña, y uno en la costa de Lugo, en San Cibrao.

En Ferrol, la red de mareógrafos incluye tres estaciones de medición que forman parte de la red Redmar de Puertos del Estado. Cada estación monitorea el nivel del mar en tiempo real y proporciona datos cruciales para la navegación, la gestión costera y la investigación científica. El organismo encargado de gestionar los mareógrafos en el Ferrol es la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao).

El mareógrafo nº1 de Ferrol está situado en el puerto exterior en la testera (parte delantera) noreste del muelle de atraque. Inició sus medidas el 22 de diciembre de 2006 y posee sensores meteorológicos desde 2 de octubre de 2015. El mareógrafo nº4 de Ferrol está localizado también en el Canelilas, a cuatro metros de la esquina noreste del muelle de atraque. Inició sus medidas en fecha 21 de mayo de 2014.

Finalmente, el nº2 está ubicado en el puerto interior, testera del muelle Fernández Ladreda, junto a una baliza verde. Y por si alguien se pregunta por el nº3, este corresponde al que se trasladó a San Cibrao.

*Raúl Villa es doctor ingeniero naval, oficial de la Armada y capitán de la Marina Mercante.