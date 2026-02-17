Mi cuenta

Diario de Ferrol

Nordesía

Pílulas Literarias | Natalia e o poder da literatura

"Cunha sensibilidade extraordinaria, as ilustracións de Catalina e os textos de Squilloni compoñen unha historia que reafirma o papel da literaturacomo un espazo para vivir"

X. Fandiño
X. Fandiño
17/02/2026 17:20
Nordesía Fandiño
Non sabemos cales eran as outras candidaturas, pero desde logo si podemos dicir que “Grande e pequena”, de Raquel Catalina e Arianna Squilloni, é merecedora do Premio Internacional Compostela para Álbums Ilustrados, un dos máis prestixiosos da península que en cada edición –xa vai pola maioría de idade– demostra que Galicia é tamén unha forza tractora do xénero. 

Nas páxinas desta fermosura, as autoras son quen de condensar o ciclo da vida, a peripecia dunha cativa que naceu nunha casiña ao lado do bosque e a quen o tempo e as súas inquedanzas a foron levando por outros vieiros máis amplos e afastados. 

Alí, na cidade, converteuse nunha adulta e desenvolveu as súas paixóns, nomeadamente a pintura. Mais, pouco a pouco, a protagonista foise decatando de que ese mundo ía facéndoselle cada vez máis grande e ela, máis pequeniña. O esforzo cotiá esixíalle máis e, por iso, decidiu volver ao lugar onde comezou todo, onde foi avellentando en soidade. Ata que un día alguén peta na porta... 

Cunha sensibilidade extraordinaria, as ilustracións de Catalina e os textos de Squilloni compoñen unha historia que, alén do puramente estético, que tamén é sobresaínte, reafirma o papel da literatura –tamén na infantil– como un espazo para vivir, gozar e soñar cun mundo mellor.

